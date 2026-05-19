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19 may 2026 Actualizado 18:00

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Cancillería de Bolivia anuncia acciones diplomáticas por declaraciones de Petro sobre crisis interna

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia, afirmó que “vamos a activar todas las actividades y acciones diplomáticas tras acusaciones del presidente Petro al Estado de Bolivia”.

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Daniela Puerto

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"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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