Distrito de Santa Marta ofrece acompañamiento ante la situación que se presenta en el Parque Tayrona

Ante la situación que se ha registrado en las últimas horas en el Parque Natural Nacional Tayrona, la Alcaldía Distrital de Santa Marta informó que fue notificada oficialmente sobre la decisión de cierre de esta reserva natural, ordenada por el Gobierno nacional a través de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con la administración distrital, esta decisión de cierre está sustentada en un conflicto existente entre las comunidades indígenas y la autoridad competente en el Parque Tayrona, debido a actuaciones administrativas desarrolladas al interior de la reserva.

“Como Alcaldía Distrital hemos dispuesto todo el acompañamiento a los ministerios del Interior y de Ambiente, como parte en las concertaciones y mesas de diálogo que se establezcan con las autoridades indígenas encaminadas en resolver este conflicto en el inmediato plazo, que garantice la normal reapertura del Parque”, precisó el comunicado.

Cotelco Magdalena hace un llamado al diálogo institucional

Como gremio turístico y hotelero de Santa Marta, Cotelco Magdalena reitera que el momento que atraviesa el Parque Nacional Natural Tayrona exige serenidad, responsabilidad y grandeza. El diálogo debe ser el camino para superar las circunstancias actuales, privilegiando siempre el interés general y la protección del patrimonio natural.

Asimismo, considera fundamental el acompañamiento permanente y articulado de las autoridades civiles, militares y policiales, con el fin de salvaguardar la seguridad, la institucionalidad y la confianza tanto de quienes nos visitan como de quienes dependen del turismo para su sustento.