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¿Abelardo De La Espriella tiene bodegas, como lo dijo Paloma? Carol Borda y Daniel Palacios debaten

En medio de la creciente tensión entre las campañas presidenciales de Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, la representante electa por Salvación Nacional, Carol Borda, y el exministro del Interior, Daniel Palacios, debatieron en 6AM W de Caracol Radio sobre el uso de presuntas “bodegas” y ataques en redes sociales de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

La discusión se dio luego de que Paloma Valencia señalara que la campaña de Abelardo De La Espriella estaría impulsando ataques coordinados en redes sociales en su contra.

Frente a esas acusaciones, Borda negó que existan estructuras organizadas para atacar candidatos desde redes sociales: “No son bodegas. Son personas normales, reales, que defienden sus posturas en el momento más importante del país”.

Según explicó, el respaldo digital hacia Abelardo De La Espriella sería producto de un “fervor popular” espontáneo y no de campañas financiadas.

“Yo misma soy una de las personas que crea contenido, comenta y repostea. Muchas otras personas lo hacen de manera voluntaria”, añadió.

Borda también aseguró que la campaña no tiene relación con cuentas o personas que hayan difundido información falsa en redes sociales, como ocurrió recientemente con publicaciones sobre la senadora Angélica Lozano y Paloma Valencia.

“Yo personalmente no sé quién es esa señora ni qué hace”, dijo al ser consultada sobre la usuaria Lucía Forero.

Además, sostuvo que los ataques no han venido únicamente desde un sector y acusó a la campaña de Paloma Valencia de lanzar señalamientos contra Abelardo De La Espriella.

“Parece más bien que quien sí es una bodega es Juan Daniel Oviedo”, mencionó.

Por su parte, Palacios aseguró que sí existe una narrativa de confrontación desde la campaña de Abelardo De La Espriella y cuestionó el tono utilizado contra otros sectores políticos de derecha.

“Aquí hay una narrativa de ‘los de nunca contra los de siempre’, y eso inevitablemente lleva a una confrontación”, señaló.

El exministro afirmó que desde la campaña de Abelardo se ha atacado directamente a Paloma Valencia con calificativos como “santista”, “petrista” o “corrupta”.

“Eso no lo dicen las bodegas ni los influencers, eso lo dice directamente la narrativa de campaña”, dijo.

Además, pidió que el debate presidencial salga de las redes sociales y se traslade a escenarios públicos entre candidatos: “Lo que quieren los colombianos es ver a los candidatos debatiendo de frente y no a través de influencers o proxies”.

Palacios también cuestionó el financiamiento detrás de algunos creadores de contenido que acompañan campañas políticas en distintas regiones del país.

“Hay influencers voluntarios y hay influencers pagos. Lo que habría que investigar es quién está pagando esas pautas y esos viajes”, concluyó.

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