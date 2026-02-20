Mincomercio convoca mesa interinstitucional por situación en el Parque Tayrona

Santa Marta

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se pronunció sobre la situación del Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más representativos del país y motor económico fundamental para las comunidades locales y sector turístico regional. La entidad anunció una reunión para el próximo lunes 23 de febrero de 2026.

A raíz de la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, emitida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante la cual se ordena el cierre temporal del PNN Tayrona por condiciones de riesgo público, la ministra Diana Marcela Morales, activó los mecanismos de coordinación interinstitucional para atender la situación, acompañar al territorio y avanzar hacia una reapertura segura y planificada.

Le puede interesar:

Comunidades indígenas esperan mesa técnica con el Gobierno por situación en el Tayrona

Distrito de Santa Marta ofrece acompañamiento ante la situación que se presenta en el Parque Tayrona

A este llamado fueron convocadas entidades del orden nacional, fuerza pública, autoridades ambientales, gremios del sector y entidades adscritas, entre ellas, Parques Nacionales Naturales de Colombia; Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Seguridad Nacional; Dirección General de la Policía Nacional; Comando General de las Fuerzas Militares; Gremios del sector turístico (COTELCO, ANATO, ACOTUR, ACOLAP); Fontur, ProColombia, entre otros.