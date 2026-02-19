MinDefensa acusa a ‘Los Pachenca’ de extorsiones a comunidades tras cierre del Tayrona

El Gobierno Nacional confirmó que el Parque Nacional Natural Tayrona permanecerá cerrado de manera temporal por aproximadamente 15 días mientras se resuelve una situación de seguridad asociada a actividades ilegales en la zona.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la decisión fue tomada por Parques Nacionales y el Ejecutivo hace dos días tras identificar acciones criminales que venían escalando en el área protegida.

“Es un parque que le pertenece a Colombia y debe garantizarse que solamente haya actividades legales”, afirmó.

Según el jefe de la cartera de Defensa, el cierre busca permitir una intervención integral para restablecer las condiciones de seguridad. “Se identificaron unas actividades ilegales que fueron escalando y generaron que se tomara la decisión de un cierre temporal del Parque Tayrona por unos 15 días mientras se soluciona ese problema de seguridad”, indicó.

El ministro señaló que la situación no solo se resolverá con presencia de la Fuerza Pública, sino mediante una articulación con comunidades indígenas y entidades del Estado. En ese sentido, confirmó que ya se adelantan diálogos a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y las autoridades militares y policiales.

De acuerdo con la información oficial, detrás de las presiones y actividades ilegales estaría el grupo criminal conocido como ‘Los Pachenca’.

“Están generando, de acuerdo con la información que tenemos, extorsión y presionando a ciertas comunidades para que actúen en contra de las acciones legales”, señaló el ministro.

La Policía Nacional mantiene acompañamiento en la zona para garantizar la seguridad y permitir que, una vez se reduzcan los niveles de riesgo, se habilite nuevamente el ingreso y continúe el flujo normal de visitantes al parque.