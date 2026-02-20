El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pronto se conocerá ruta de apertura de acuerdo a condiciones de seguridad internas: Director Tayrona

El director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz Olmedo, explicó en entrevista con Julio Sánchez Cristo , 6AM W, que el cierre del Parque del Tayrona se produjo inicialmente por condiciones climáticas y no por hechos de seguridad.

De acuerdo con el director, se produjo una fuerte inundación que afectó al sector de Cañaveral, generando daños en senderos, caminos y un puente, lo que obligó a suspender el ingreso de visitantes por razones de seguridad.

“El parque nacional fue cerrado el día lunes pasado en virtud de que una inundación muy fuerte generó afectaciones en el sector de Cañaveral, daño en caminos, senderos y un puente. Por eso salió nuestra resolución de cierre”, afirmó Olmedo.

Fecha tentativa de reapertura del Parque Tayrona

Por su parte, Luis Olmedo aseguró que la reapertura dependerá de tres factores: condiciones climáticas, garantías de seguridad para funcionarios y turistas, y acuerdos con comunidades.

“La reapertura la vamos a hacer lo más pronto posible, pero hay que generar condiciones que respondan a tres elementos: primero, las climáticas; segundo, el diálogo con las comunidades; y tercero, que no haya amenazas ni riesgos para nuestro equipo”, afirmó.

Indicó que la fecha acordada preliminarmente en la mesa interinstitucional sería el jueves 26, aunque la apertura podría ser total o parcial, dependiendo de la evaluación técnica.

