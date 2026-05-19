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“Me sorprende el silencio de la FIFA”: Tariq Panja sobre denuncia a presidente de Conmebol

El periodista de investigación del The New York Times, Tariq Panja, aseguró en 6AM W de Caracol Radio, que existe una denuncia relacionada con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por presuntos pagos vinculados a dinero recuperado tras el escándalo del FIFA Gate.

Panja explicó que la investigación tomó varios meses y que habló con tres fuentes independientes con información directa sobre el caso.

“Tenemos confianza en la denuncia por el nivel de granularidad y detalle”, afirmó.

Caso FIFA Gate vuelve a salpicar a la Conmebol

Según el periodista, el caso tiene origen en las investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras el escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate en 2015.

La denuncia estaría relacionada con recursos que fueron recuperados después de los hechos de corrupción atribuidos a antiguos directivos de la Conmebol, entre ellos Nicolás Leoz.

Panja señaló que uno de los aspectos más llamativos es que, pese a las promesas de transparencia y cambios dentro del fútbol internacional, siguen apareciendo denuncias sobre el manejo de dinero en la dirigencia deportiva.

Tariq Panja cuestiona respuesta de Conmebol

El periodista indicó que contactó a la Conmebol más de una semana antes de publicar la investigación, pero aseguró que no recibió respuestas concretas sobre las preguntas relacionadas con Domínguez.

“Les pregunté si el señor Domínguez recibió bonos, comisiones o premios relacionados con el regreso del dinero y no obtuve respuesta”, sostuvo.

Según explicó, la única reacción de la Conmebol fue enviar enlaces públicos y documentos ya conocidos, sin referirse directamente al contenido de la denuncia.

“FIFA guarda silencio sobre investigación a Alejandro Domínguez”

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue el cuestionamiento que hizo Panja sobre la postura de la FIFA frente al caso.

El periodista recordó que, tras el FIFA Gate, la FIFA prometió informar públicamente cuando existieran investigaciones o denuncias contra altos dirigentes del fútbol mundial.

“Me sorprende el silencio de FIFA”, afirmó.

Panja también recordó que Alejandro Domínguez es actualmente vicepresidente de la FIFA y tuvo influencia en decisiones financieras importantes dentro del organismo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: