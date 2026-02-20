Hable con elPrograma

El llamado de la Alcaldía de Santa Marta: “Por la economía y el turismo se debe abrir el Tayrona”

Camilo George Díaz, secretario de Seguridad de la Alcaldía de Santa Marta, aborda el cierre temporal del Parque Tayrona.

El llamado de la Alcaldía de Santa Marta: "Por la economía y el turismo se debe abrir el Tayrona"



Maria José Castro

Santa Marta enfrenta una crítica situación tras el cierre del Parque Tayrona, una medida que, según el secretario de Seguridad de Santa Marta, Camilo George Díaz, ha generado un impacto negativo en la economía local y en la imagen turística de la ciudad.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el secretario Díaz, quien ha estado presente en las concentraciones con Parques Nacionales y con la comunidad, enfatizó la urgencia de una reapertura inmediata para mitigar los daños.

La administración distrital, en nombre del alcalde Carlos Pinedo, ha apoyado iniciativas de paz del Gobierno Nacional, buscando resultados concretos que mejoren la situación.

No obstante, a pesar de estas iniciativas de paz, estos grupos de “bandidos y criminales”, que no muestran una real voluntad de paz se han fortalecido en el territorio.

Noticia en desarrollo

Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

