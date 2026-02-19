Comunidades indígenas esperan mesa técnica con el Gobierno por situación en el Tayrona

Santa Marta

Comunidades indígenas que permanecen en el Parque Nacional Natural Tayrona informaron que continúan a la espera de soluciones tras manifestar su inconformidad frente a decisiones administrativas que, aseguran, afectan sus derechos ancestrales y su participación en el manejo del territorio.

Según lo manifestado por el Cabildo Gobernador Atanasio Moscote, en diálogo con Caracol Radio, se registró un primer acercamiento con la Defensoría del Pueblo, ante la cual expusieron formalmente sus reclamaciones y pretensiones frente a Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Para este jueves está prevista una mesa técnica con participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, que marcaría el primer escenario de diálogo directo con el Gobierno nacional.

Entre las principales peticiones, las comunidades solicitan que se les permita desarrollar actividades económicas propias dentro del parque y avanzar hacia un esquema de coadministración del Tayrona junto a las autoridades indígenas del Magdalena, al considerar que se trata de un territorio ancestral. “No vamos a permitir más atropellos contra nuestra cultura”, señalaron.

Frente a versiones que han generado temor en la opinión pública sobre posibles riesgos de seguridad, los líderes indígenas fueron enfáticos en aclarar que no existen problemas de orden público en la zona.

Indicaron que el parque se encuentra abierto al público, con presencia permanente de las familias locales y acompañamiento de la Policía Nacional, por lo que invitaron a turistas nacionales y extranjeros a seguir visitando este destino natural.