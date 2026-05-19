“Afecta el rendimiento”: deportistas sobre demora en reapertura del Complejo Acuático Simón Bolívar

Entrevista a deportistas por cierre del complejo acuático Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá

Son más de 2000 los deportistas bogotanos que se están viendo afectados por la demora en la reapertura del Complejo Acuático Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá.

La denuncia inicialmente la dio a conocer la concejala Tata Hernández, quien ha estado realizando un seguimiento del caso luego de que, a través de un derecho de petición, el IDRD asegurara que el centro deportivo reabriría sus puertas la última semana de marzo.

Luego, en una mesa de trabajo notificaron que el lugar estaría listo para el pasado 4 de mayo, pero al día de hoy aún sigue cerrado.

Caracol Radio conoció los casos de 3 deportistas que, al igual que muchos de sus colegas, se han visto obligados a entrenar bajo condiciones poco funcionales, cambiar rutinas y realizar gastos adicionales.

Paula Aguirre, una de las principales referentes de la natación con aletas en la capital, campeona mundial y medallista internacional, reveló a 6AM W que aunque el IDRD los reubicó en otras sedes, estas no cuentan con las condiciones requeridas

“Sí, hemos sido ubicados en otros escenarios en la ciudad de Bogotá, pero no cumplen con los requisitos necesarios y óptimos con los que nosotros deberíamos hacer nuestros entrenamientos para obtener los mejores resultados”.

Según explicó, las piscinas de esos escenarios donde están entrenando actualmente son olímpicas, pero se están utilizando a lo ancho “para poder atender los otros programas que tiene el IDRD”, es decir, en las mismas se están trabajando varias disciplinas.

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“No es así como competimos y obviamente eso genera una desadaptación al deportista en cuanto a la forma en la que se compite y se entrena”, explicó.

Eduardo Sánchez, padre de Laura Sánchez, una deportista de 15 años que hace parte del equipo de rendimiento de natación con aletas, aseguró que la comunicación directa del IDRD con los deportistas, sus familiares e incluso con entrenadores, no existe y que todas las novedades sobre el proceso han llegado a ellos, únicamente, a través de las redes sociales.

“En este momento estamos entrenado en el complejo del Tunal, pero las condiciones no son las adecuadas [...] los carriles los colocaron a lo largo”, expresó.

Adicional a eso, Eduardo explicó que “hay un elemento que se usa para la inmersión que es un tanque como de buceo, este elemento no lo dejan utilizar porque manifiestan que pueden romper la membrana de la piscina”.

Por otro lado, Mayerly Gómez, presidente del Club Castores, uno de los clubs que practica rugbi subacuático, contó a Caracol Radio que en su caso la situación es mucho más compleja porque la única piscina adaptada para practicar esa modalidad en Bogotá se encuentra en el complejo Simón Bolívar.

“Desafortunadamente a nosotros no nos reubicaron. Somos más de 100 deportistas afectados [...] este deporte requiere entrenar en una piscina profunda, por eso lo hacíamos en el foso de clavados del Complejo Acuático”.

Los deportistas se han visto obligados a asumir gastos adicionales para acceder a espacios que les “permitan hacer un trabajo físico, por lo menos en agua”.

Mayerly agregó que varios han tenido que trasladarse, haciendo uso de sus recursos, a ciudades como Ibagué y Villavicencio para poder hacer la práctica: “nos ha afectado negativamente para el rendimiento deportivo, para el ciclo competitivo, hemos llegado ya a dos competencias sin una preparación adecuada”.

¿Qué responde el IDRD?

A través de un comunicado, el IDRD manifiesta que están avanzando en la fase final de las obras de mantenimiento y adecuación del Complejo Acuático.

“La intervención responde a la necesidad de realizar un mantenimiento profundo en un escenario que, desde su entrada en operación, no había recibido una intervención integral de esta magnitud”.

Añaden que durante el proceso de revisión técnica de las piscinas, se identificaron condiciones que requerían tratamientos adicionales para garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

Lo anterior, según explican, responde a los cambios en los cronogramas de entrega: “el IDRD ha priorizado una intervención responsable, orientada a entregar un escenario en condiciones óptimas y a reducir el riesgo de nuevos cierres que puedan afectar la operación deportiva, los procesos de entrenamiento y el servicio a la ciudadanía”.