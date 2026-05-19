36.428 familias ya se están beneficiando con el programa Colombia Sostenible

A través de este programa Colombia Sostenible se ha logrado ejecutar 201 proyectos agroambientales que hoy son el motor de la economía popular en 114 municipios PDET. “Hoy no estamos hablando de promesas, estamos hablando de una capacidad instalada que ha transformado la vida de 36.428 familias, demostrando que el gobierno nacional sí cumple y sí ejecutan las regiones históricamente excluidas”, indicó la directora del programa.

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Cobertura del programa:

Este programa está presente en las 16 subregiones PEDET. De los 170 municipios PEDET, se están interviniendo 114 municipios de estos, donde el 50% de estas familias son campesinas, 15% son familias afrodescendientes, comunidades raizales y palenqueras.

Qué es el Fondo Colombia Sostenible:

El fondo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia Sostenible, busca apalancar recursos internacionales, privados y públicos, para impulsar un desarrollo rural resiliente y bajo en carbono, asegurar la sostenibilidad ambiental y afrontar los desafíos del cambio climático en zonas afectadas por el conflicto. En su gobernanza participa el Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Ambiente, Agricultura, Hacienda, la Alta Consejería para el Posconflicto y APC-Colombia.

Uno de sus fines es mejorar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Fortalecimiento de capacidades técnicas de los actores locales y regionales para la estructuración e implementación de proyectos. Administración, seguimiento, evaluación y auditorías.

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