Santander acumula 1.800 reclamos por medicamentos; el 80% de esos usuarios está en EPS intervenidas

Usuarios de Nueva EPS en Neiva continúan reportando demoras en la entrega de medicamentos mientras avanzan mesas de trabajo interinstitucionales.

Santander el principal problema de salud no es la infraestructura hospitalaria, sino la entrega oportuna de medicamentos.

En lo que va 2026, el departamento acumula cerca de 1.800 reclamos por la demora en la no dispensación o la demora en tratamientos esenciales.

El secretario de Salud departamental, Edwin Prada, confirmó que alrededor del 70 % de las quejas del sector están asociadas a la falta de entrega oportuna de medicamentos.

“La preocupación es mayor cuando se trata de pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo o con cáncer”, señaló.

Lea también: Agenda de Bucaramanga: habrá 250 eventos durante 2026

Según los datos de la secretaría de salud, el 80 % de los santandereanos está afiliado a EPS que actualmente se encuentran intervenidas por el Gobierno Nacional:

50 % pertenece a Nueva EPS.

Cerca del 30 % está distribuido entre Sanitas y Coosalud.

Famisanar también tiene una intervención.

Hace menos de 15 dias, la Superintendencia Nacional de Salud citó a todas las EPS que operan en el departamento para revisar exclusivamente el tema de la dispensación de medicamentos. En la mesa de trabajo también participaron veedores de usarios y asociaciones quienes reclamaron soluciones inmediatas.

Le recomendamos: Levantan bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio tras acuerdos en mesa técnica

Desde la Secretaría de Salud aseguran que el objetivo es exigir el cumplimiento de lo más básico: la entrega oportuna de medicamentos.“No estamos para pelear, estamos para defender la entrega de los medicamentos”, expresó Prada.

Pese al panorama, el secretario destacó que la red pública hospitalaria del departamento se mantiene estable. En la vigencia 2025, ningún hospital cerró con riesgo financiero.

Lea aquí: ¡Sí al visitante! para el juego entre Atlético Bucaramanga y Cali este sábado 21 de febrero

Además, Santander no solo atiende a su población. Pues, recibe pacientes de Norte de Santander, Arauca, Sur de Bolívar, Sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.

Esto, contrasta con las fallas en la dispensación de algunas moléculas y medicamentos específicos.

Sobre este último punto, Prada explicó que tras adelantar auditorías pendientes de años anteriores, el departamento recibió más de 100 mil millones de pesos por concepto de atención a migrantes.

Estos recursos, según explicó, ayudaron a fortalecer financieramente a la red pública y garantizar la continuidad de los servicios.

Le recomendamos: Un laboratorio ilegal avaluado en 700 millones de pesos fue destruido en Santander

Sin embargo, la deuda estructural sigue siendo la misma: garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a los pacientes que los necesitan.