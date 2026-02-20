Levantan bloqueos en la Troncal del Magdalena Medio tras acuerdos en mesa técnica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Luego de cuatro días de bloqueos y manifestaciones en la Troncal del Magdalena Medio, las vías en Santander fueron habilitadas nuevamente tras acuerdos alcanzados en una mesa técnica desarrollada en el municipio de Sabana de Torres.

Así lo confirmó el secretario del interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que, tras más de 20 horas de diálogo y la instalación de dos mesas de trabajo, se logró concertar el levantamiento de las protestas.

En los encuentros participaron la Alcaldía de Sabana de Torres, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes de distintos sectores gremiales de Santander, Boyacá y Cesar, quienes presentaron reclamaciones puntuales relacionadas con la situación que motivó las manifestaciones.

Lea también: Un laboratorio ilegal avaluado en 700 millones de pesos fue destruido en Santander

De acuerdo con el funcionario, acordaron avanzar en cuatro mesas técnicas adicionales que trabajarán de inmediato para consolidar conclusiones que “permitan fortalecer la articulación interinstitucional con las comunidades y así evitar nuevos bloqueos en estas vías del país”.

Las autoridades confirmaron que la Policía reportó el restablecimiento de la normalidad en las vías del departamento, luego de alcanzados los compromisos entre las partes.