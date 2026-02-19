¡Sí al visitante! para el juego entre Atlético Bucaramanga y Cali este sábado 21 de febrero

Bucaramanga

La Comisión Local de Fútbol, determinó que los hinchas del Deportivo Cali, sí podrán ingresar al juego ante Atlético Bucaramanga, válido por la fecha ocho de la Liga Betplay Dimayor 2026-I, en el Estadio Departamental Américo Montanini, de la capital santandereana.

En esta reunión en la que participan las diferentes autoridades locales determinaron que los hinchas del equipo visitante del Valle del Cauca, podrán ingresar a la tribuna norte de manera organizada, el sábado 21 de febrero para el juego ante los ‘leopardos’, a las 4:10 p.m.

Desde la comisión local de fútbol adoptaron medidas especiales de seguridad y convivencia, destacando el “buen comportamiento que se ha presentado en los últimos encuentros deportivos en Bucaramanga, tanto de la hinchada local, coma la de los visitantes”.

El “sí al visitante” en Santander se presenta, según barritas, gracias al trabajo que adelantan de fútbol en paz, la Fortaleza Leoparda Sur con las demás barras del país, en este caso junto con el Frente Radical de Cali, en sus respectivas ciudades.

El compromiso contará con acompañamiento de efectivos de la Policía, con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Dirección de Tránsito, la Unidad de Gestión del Riesgo y los gestores de convivencia, con el objetivo de garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para que el partido se viva en un ambiente de calma y sana convivencia, cumpliendo con las medidas establecidas para este encuentro deportivo.