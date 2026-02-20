Agenda de Bucaramanga: habrá 250 eventos durante 2026

Bucaramanga

A lo largo de este año, habrá 250 actividades del orden nacional en Bucaramanga; la alcaldía de Bucaramanga reunió el listado de certámenes que se programan para este año dentro del propósito de mostrar que en la ciudad sí se organizan grandes eventos.

Se intentaba mostrar “la proyección económica de Bucaramanga y el equipo institucional encargado de impulsar iniciativas de desarrollo, internacionalización, cultura, deporte y fortalecimiento empresarial”.

El expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán Domínguez”, quien fuera director del Instituto Municipal de Empleo, Imebu y es asesor del despacho del alcalde presentó la estrategia de competitividad.

La Oficina de Asuntos Internacionales, Ofai, destacó dentro del cuadro de certámenes dos: uno, el Global Business Summit 2026, entre el 18 y 19 de agosto y el XXI Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional del 23 al 25 de septiembre.