En Floridablanca, la ruta de reciclaje funciona según acuerdos y viabilidad económica

Tras la denuncia de la comunidad de Zapamanga segunda etapa sobre la falta de recolección de reciclaje, la Alcaldía de Floridablanca explicó cómo funciona este servicio en el municipio.

Marco Silva López, de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, señaló que el reciclaje no hace parte de la ruta tradicional de residuos ordinarios, sino que es un servicio público complementario prestado por organizaciones de recicladores.

En el municipio existen 10 organizaciones que están en proceso de formalización. Estas reciben un incentivo económico por cada tonelada reciclada, el cual se reconoce a través del sistema del servicio público, además del valor comercial del material que logran vender. Las toneladas son reportadas ante el Sistema Único de Información (SUI).

“Las rutas están asignadas por norma a organizaciones de recicladores. Ellos hacen una evaluación económica para decidir en qué sectores operan”, explicó el funcionario.

Según Silva López, una organización puede decidir no prestar el servicio en un barrio si, tras ese análisis, determina que la ruta no es rentable.

Esto puede ocurrir en zonas de difícil acceso, como Zapamanga segunda etapa, donde deben hacer el recorrido a pie por peatonales y no siempre tienen la garantía de que los residentes entreguen material reciclable.

Además, indicó que las organizaciones suelen inclinarse hacia sectores comerciales o conjuntos residenciales, donde se genera mayor cantidad de material y este ya se encuentra almacenado, lo que facilita la recolección frente al modelo casa a casa.

El funcionario también explicó que la viabilidad depende del compromiso de la comunidad con la separación del material. Si el material no se entrega limpio, llega contaminado o no hay constancia en la participación de las viviendas, la ruta puede dejar de ser sostenible.

Incluso, si solo se entrega material de bajo valor comercial, como el vidrio, que puede generar pérdidas, y no el de mayor, la rentabilidad disminuye para las organizaciones.

Silva López aseguró que la Alcaldía no niega solicitudes y que, si la comunidad se organiza, la administración puede hacer el enlace entre el barrio y alguna de las organizaciones para intentar implementar la ruta.

Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo o escribir al correo ogamr@floridablanca.gov.co para iniciar el proceso.