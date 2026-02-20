Regularización en España: Experta revela requisitos y pasos para obtener residencia y trabajo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La abogada experta en migración Mariana Ríos, directora del bufete de ExtranLex en Madrid, explicó los detalles del nuevo proceso de regularización que prepara el Gobierno español y que podría beneficiar a miles de colombianos en situación irregular.

Según indicó, el decreto aún está en fase de borrador, pero contempla que quienes cumplan los requisitos podrán obtener una autorización de residencia y trabajo.

Uno de los puntos más llamativos es que, tras la admisión a trámite que se daría en aproximadamente 15 días, el solicitante recibiría una autorización provisional para trabajar mientras se resuelve el expediente.

La administración, además, se comprometería a emitir una respuesta definitiva en un plazo cercano a tres meses, aunque expertos advierten que el volumen de solicitudes podría retrasar los tiempos.

Requisitos para la regularización en España

El borrador establece que podrán a plicar personas que acrediten haber permanecido en España al menos cinco meses al momento de presentar la solicitud.

La ventana de radicación de expedientes iría entre abril y el 30 de junio.

Uno de los filtros clave será no tener antecedentes penales vigentes. En caso de existir antecedentes cancelables, la administración podría facilitar su trámite si ya se encuentran en etapa legal para ser anulados.

La regularización también incluiría a hijos menores de edad y mayores con discapacidad, quienes obtendrían residencia por cinco años.

¿Qué pasa con quienes pidieron asilo?

Uno de los cambios más relevantes es que las personas que tengan solicitudes de asilo o protección internacional en trámite podrían acogerse al nuevo proceso sin perder su expediente anterior.

Tenga en cuenta que en caso de que la regularización sea negada, podrían retomar la solicitud previa.

Incluso quienes hayan recibido una negativa en solicitudes anteriores de asilo o arraigo podrían postularse nuevamente bajo esta figura, lo que amplía el universo de posibles beneficiarios.

Nacionalidad española: ¿cuánto tiempo se necesita?

La regularización no implica la obtención automática de la nacionalidad. Sin embargo, abre la puerta a iniciar ese camino una vez se cumplan los plazos legales de residencia.

En el caso de colombianos , como ciudadanos de país iberoamericano, el tiempo requerido para solicitar la nacionalidad española es de dos años de residencia legal y continuada. Otros extranjeros deben esperar hasta diez años, salvo excepciones como matrimonio con ciudadano español.

Cataluña y el requisito del idioma

Frente a la polémica sobre la exigencia del catalán para regularizar o renovar permisos en Cataluña, la abogada señaló que aún no hay una decisión definitiva.

No obstante, recordó que algunas comunidades autónomas pueden solicitar informes de integración, lo que podría incluir pruebas de idioma en casos de renovación.

¿A cuántos podría beneficiar el Real Decreto?

El Gobierno estima que alrededor de 500.000 migrantes podrían acogerse a esta medida, aunque experiencias anteriores muestran que la cifra final suele ser mayor.

En ciudades como Madrid, el crecimiento de la población colombiana ha sido constante en los últimos años, especialmente en estancias de estudios y solicitudes de protección internacional.

Mientras el decreto definitivo es publicado, expertos recomiendan revisar cada caso con asesoría legal especializada y preparar con anticipación documentos como antecedentes apostillados, registros civiles y pruebas de permanencia en territorio español.

Si está interesado en contar con la asesoría de la experta en migración y resolver su situación en España, puede escribir a la página web Extrnalex.com