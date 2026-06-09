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Caicedo y Quintero responden a de La Espriella sobre la lista OFAC y supuesta compra de votos

El precandidato Abelardo de la Espriella anunció en 6AM W que realizó solicitudes dirigidas a Estados Unidos para que se evalúe la revocatoria de visa y una eventual inclusión en la lista OFAC de algunos actores políticos, además de investigaciones por presunta compra de votos.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción desde sectores cercanos al candidato presidencial Iván Cepeda, quienes calificaron los señalamientos como graves, infundados y riesgosos para el debate democrático.

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Carlos Caicedo rechaza acusaciones y habla de “calumnia”

El exgobernador del Magdalena y exprecandidato presidencial Carlos Caicedo, quien hace parte del equipo político de Cepeda, rechazó de forma enfática las acusaciones.

Caicedo calificó los señalamientos como “calumniosos y sin pruebas”, y sostuvo que provienen de un ambiente de alta polarización política. Además, aseguró que su movimiento ha enfrentado históricamente estructuras de corrupción y compra de votos en distintas regiones del país.

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Según su versión, las afirmaciones de De la Espriella no provienen de decisiones judiciales ni investigaciones formales, sino de declaraciones públicas que, a su juicio, buscan incidir en la contienda electoral.

Respuesta de Carlos Felipe Quintero: “no hay pruebas”

Por su parte, el político Carlos Felipe Quintero también rechazó los señalamientos, asegurando que se trata de un “perfilamiento sin pruebas”.

Quintero afirmó que nunca ha participado en compra de votos y pidió que, si existen evidencias, estas sean presentadas ante las autoridades competentes. Criticó además que las acusaciones se hayan realizado públicamente y ante gobiernos extranjeros, lo que consideró una afectación a la soberanía y al debido proceso.

El dirigente insistió en que el debate político debe mantenerse dentro de los marcos legales y rechazó lo que calificó como una escalada de polarización y estigmatización.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: