El reto final de 5 jóvenes de una vereda de Ciudad Bolívar que están cerca de llegar a la NASA

La vereda Quiba Alta, como su nombre lo dice, queda en la zona más alta de Ciudad Bolívar. Para llegar, hay que recorrer durante cuarenta minutos una carretera que se angosta a medida que Bogotá se queda atrás.

Allí se encuentra la Biblioteca de la Creatividad, un lugar diseñado y construido por los propios niños y jóvenes de la ruralidad de esa localidad, donde cada uno hace uso de sus talentos para brindar soluciones a la comunidad.

Iván Triana creció allí y hace 16 años fundó este espacio en el que, entre tantas iniciativas a destacar, construyó, junto a cinco jóvenes soñadores, la Expedición Hacedores a la NASA, un proyecto que les permitirá vivir una experiencia en Alabama, Estados Unidos, donde se entrenarán como astronautas y trabajarán con expertos en ciencia e ingeniería de la NASA.

“Este proyecto, que ya lleva casi 3 años de trabajo con los niños, busca ser una inspiración para que jóvenes inspiren a las nuevas generaciones, especialmente de las zonas rurales de Ciudad Bolívar, para que se den cuenta que el mundo está lleno de oportunidades”, dijo Iván en los micrófonos de 6AM W.

Triana resalta que fueron los chicos quienes lideraron la gestión; sacaron sus propios pasaportes, sus visas, contactaron aliados, aplicaron a convocatorias y consiguieron parte del dinero.

“Cada uno de los jóvenes han diseñado soluciones creativas a los problemas de su entorno, parte de lo que buscamos nosotros desde la Biblioteca de la Creatividad, es que crezcan creyendo que pueden ellos mismos hacerse cargo del progreso de su comunidad”, dijo Iván.

Y es que el viaje, que iniciaría el 22 de julio si alcanzan la meta, se divide en dos etapas: del 24 al 26 de julio, en el U.S. Space & Rocket Center de Huntsville, Alabama, van a entrenar como astronautas y trabajarán con expertos en ciencia e ingeniería.

Del 29 de julio al 4 de agosto, en la Universidad de Florida en Gainesville, van a presentar sus proyectos ante investigadores vinculados a la NASA que trabajan en agricultura sostenible para Marte, pero no como estudiantes, sino como pares.

¿Quiénes son los jóvenes?

Yeison Garzón, 16 años

Usa inteligencia artificial para cambiar la narrativa visual de Ciudad Bolívar. Cree que los algoritmos pueden contar historias que los medios no cuentan, y está aprendiendo a demostrarlo.

Julieth Fajardo, 16 años

Creó su propio emprendimiento, construyó su casa junto a su familia ladrillo a ladrillo, y estudia Turismo Sostenible con una beca que consiguió por mérito propio. Cuando la gente le pregunta cómo hizo todo eso al mismo tiempo, ella no entiende la pregunta.

Haylin Barreto, 15 años

Ya enseña robótica a los niños más pequeños del programa. Quiere estudiar negocios internacionales. Mientras tanto, es profesora.

Luz Adriana, 14 años

Lidera proyectos de danza folclórica para que los niños de la vereda aprendan a sentirse orgullosos de ser campesinos. En un territorio donde crecer significa escuchar que el campo es lo que hay que dejar atrás, ella hace lo contrario.

Emily Marín, 15 años

Compite en atletismo mientras lidera un proyecto de reciclaje de plástico que va a presentar ante investigadores de la Universidad de Florida. Está estudiando inglés para hacerlo ella misma, en sus propias palabras, sin intérprete.

¿Qué hace falta?

De los 80 millones de pesos que cuesta la expedición completa, ya tienen 55. Tres años de gestión autónoma cubrieron los tiquetes aéreos, la inscripción y la participación en el Space & Rocket Center.

Hacen falta 25 millones de pesos, los cuales serían utilizados para cubrir los viáticos; el hospedaje, la alimentación y transporte durante dos semanas en Estados Unidos, motivo por el cual crearon una vaki buscando alcanzar pronto el objetivo.

Escuche la entrevista completa aquí: