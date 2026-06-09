No es coherente que el papa hable de reparación a víctimas y haga lo contrario: Miguel Hurtado

El papa León XIV se encuentra visitando España con una amplia agenda de eventos y reuniones. Miguel Hurtado ha denunciado que el Vaticano ha excluido del encuentro con el papa a algunos de los supervivientes que durante años han liderado las denuncias públicas contra la Iglesia.

El barcelonés, que sufrió abusos sexuales por parte del monje Andreu Soler en la Abadía de Montserrat cuando era adolescente, asegura que comprendió que no formaría parte de ese encuentro tras intentar, sin éxito, hacer llegar personalmente una carta al Papa.

La visita del papa León XIV ha reabierto las heridas de muchas de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica española. Aunque el pontífice ha declarado ante los obispos que estos casos son una plaga; dentro de la institución y se ha reunido con seis víctimas, muchos de los afectados denuncian su visita a la Abadía de Montserrat.

Este centro religioso ha sido uno de los principales señalados por casos de pederastia y abusos sexuales a menores, pero la propia abadía se ha negado a reparar a sus víctimas. En consecuencia, Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos de la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos de la Abadía de Montserrat, ha denunciado la presencia del papa en este templo.

Miguel Hurtado ha señalado que los pontífices se reúnen a puerta cerrada con víctimas que han elegido pasar su dolor de una manera discreta con el objetivo de emitir un comunicado contenido a la prensa. Hurtado ha explicado que él denunció en 2019 y que su agresor fue reconocido como un depredador sexual que abusó de 12 menores durante 30 años. Sin embargo, en estos siete años no se ha planteado ningún plan integral de reparación.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, habló con Julio Sánchez Cristo sobre su denuncia y por qué no está conforme con la visita del papa a España

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