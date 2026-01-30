Colombiana en España alerta dificultades para inscribir cédula para votar en elecciones 2026

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Brenda Barbosa, emprendedora colombiana, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para alertar algunas dificultades que han tenido para poder participar en las elecciones 2026 de Colombia desde el exterior.

Barbosa resaltó que su intención era participar en las elecciones presidenciales. Comentó que se acercó al consulado de Colombia en Madrid, España, para realizar el trámite de la inscripción de la cédula, pero le dieron una respuesta negativa frente a este.

“Es un trámite muy sencillo. Usted va con la cédula físicamente en mano, le dan un turno y pasa con la persona que está en el consulado atendiendo. Cuando hacemos todo el trámite nos dicen al final: ‘Les queremos comentar que es una posibilidad que la cédula no salga inscrita, no esté en registro y no vayan a poder votar’”, reveló.

Así, cuestionó: “Nosotras nos quedamos un poco en shock y dijimos ¿pero cómo es esto posible?“.

La colombiana dijo que al preguntar esto, desde el consulado les explicaron la situación dando como razón una caída del sistema.

“Venimos aquí a inscribir la cédula para votar a las elecciones de Presidencia que son en tres meses, es decir, estamos a tiempo. Decían: ‘Sí, no es eso, es que el sistema está bastante saturado, hay muchísimas cédulas inscritas y a veces el sistema puede fallar y el sistema puede estar caído. Puede que no suceda, pero también puede pasar”, agregó.

Según comentó, las respuestas que les daban desde el consulado eran “un poco vagas, porque no fueron concretas”.

