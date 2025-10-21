Sena abre convocatoria de trabajo en España: sueldo de 9 millones, requisitos y fechas clave
Conozca aquí cuáles son los requisitos y fechas calve para esta convocatoria de trabajo:
El Sena por medio de la plataforma de Agencia Pública de Empleo, gestiona mecanismos y estrategias para distintas personas de Colombia con el fin de que encuentren trabajo y conecten con las empresas que están en búsqueda de talento humano.
Para esta ocasión, la oferta laboral ofrece un salario entre los 2188 y 2500 euros al mes, lo que equivalen aproximadamente a $9.927.419 pesos colombianos mensuales, con turnos rotativos mañana , tarde, noche y una jornada de trabajo completa.
Conozca aquí cómo puede aplicar y cuales son los requisitos y perfil que buscan.
Lea también: Tendencias de empleo 2026: sectores que más contratarán según el SENA y MinTrabajo
Trabajo en España: Perfil requerido
De acuerdo con la plataforma, la solicitud de empleo es para persona con título profesional de enfermero. Los beneficios es que tendrá la posibilidad de ayuda a la incorporación, es decir, pasajes y alojamiento durante 1 mes.
Este beneficio lo da la empresa siempre y cuando el candidato tenga un compromisos de permanencia por 2 años. Incluso, contará con prestaciones sociales como cotización a la Seguridad Social (sanidad pública, pensión de jubilación y prestación por desempleo) y 30 días de vacaciones.
La fecha de la convocatoria está abierta desde el 24 de septiembre y se cierran el 25 de octubre.
Le recomendamos: Ministerio de Educación abre convocatoria de trabajo: perfiles, requisitos para participar y fechas
Requisitos para la convocatoria de trabajo:
Tenga en cuenta que es importante cumplir con el 100% de los requisitos y el perfil que solicitan. Para esto debe cargar su hoja de vida en la aplicación de Agencia Pública de Empleo SENAhttps://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx, en la cual deberá hacer la postulación.
- Contar con pasaporte válido.
- Contar con título de enfermería, homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarlo como soporte en la hoja de vida. (Las hojas de vida sin homologación son excluidas del proceso)
- Tener como mínimo 12 meses de experiencia relacionadas con las funciones del empleo.
Funciones principales del trabajo
- Acompañar al médico/a en el pase de visita y actuar según las indicaciones.
- Administrar la medicación pautada, siguiendo el procedimiento médico establecido.
- Consultar con el supervisor/a o responsable inmediato ante cualquier duda.
- Colaborar con el personal auxiliar en la realización del aseo, movilización y comidas de los pacientes.
- Controlar y registrar las constantes vitales mediante monitorización.
- Participar en el control y prevención de infecciones nosocomiales, cumpliendo los protocolos establecidos.
- Preparar al paciente para traslados, pruebas diagnósticas y procedimientos, según protocolo.
- Solicitar, por orden médica, las pruebas complementarias, comprobando su planificación y realización.
- Valorar las necesidades del paciente y programar los cuidados de enfermería.
- Apoyar al médico/a en la preparación y provisión del material necesario durante procedimientos y técnicas.
- Verificar la existencia de material y comunicar las necesidades para la reposición de stock.
- Cumplir con el Plan interno de gestión de residuos para su correcta segregación.
- Respetar y cumplir con el Código Deontológico de Enfermería.
- Verificar que en la planta se encuentren debidamente cumplimentadas todas las historias médicas y de enfermería, consentimientos informados, consulta de preanestesia, analíticas y pruebas programadas.