Sena abre convocatoria de trabajo en España: sueldo de 9 millones, requisitos y fechas clave

El Sena por medio de la plataforma de Agencia Pública de Empleo, gestiona mecanismos y estrategias para distintas personas de Colombia con el fin de que encuentren trabajo y conecten con las empresas que están en búsqueda de talento humano.

Para esta ocasión, la oferta laboral ofrece un salario entre los 2188 y 2500 euros al mes, lo que equivalen aproximadamente a $9.927.419 pesos colombianos mensuales, con turnos rotativos mañana , tarde, noche y una jornada de trabajo completa.

Conozca aquí cómo puede aplicar y cuales son los requisitos y perfil que buscan.

Trabajo en España: Perfil requerido

De acuerdo con la plataforma, la solicitud de empleo es para persona con título profesional de enfermero. Los beneficios es que tendrá la posibilidad de ayuda a la incorporación, es decir, pasajes y alojamiento durante 1 mes.

Este beneficio lo da la empresa siempre y cuando el candidato tenga un compromisos de permanencia por 2 años. Incluso, contará con prestaciones sociales como cotización a la Seguridad Social (sanidad pública, pensión de jubilación y prestación por desempleo) y 30 días de vacaciones.

La fecha de la convocatoria está abierta desde el 24 de septiembre y se cierran el 25 de octubre.

Requisitos para la convocatoria de trabajo:

Tenga en cuenta que es importante cumplir con el 100% de los requisitos y el perfil que solicitan. Para esto debe cargar su hoja de vida en la aplicación de Agencia Pública de Empleo SENAhttps://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx, en la cual deberá hacer la postulación.

Contar con pasaporte válido.

Contar con título de enfermería , homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarlo como soporte en la hoja de vida. (Las hojas de vida sin homologación son excluidas del proceso)

, y adjuntarlo como soporte en la hoja de vida. (Las hojas de vida sin homologación son excluidas del proceso) Tener como mínimo 12 meses de experiencia relacionadas con las funciones del empleo.

Funciones principales del trabajo