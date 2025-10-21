Actualidad

Sena abre convocatoria de trabajo en España: sueldo de 9 millones, requisitos y fechas clave

Conozca aquí cuáles son los requisitos y fechas calve para esta convocatoria de trabajo:

Daniela Puerto

El Sena por medio de la plataforma de Agencia Pública de Empleo, gestiona mecanismos y estrategias para distintas personas de Colombia con el fin de que encuentren trabajo y conecten con las empresas que están en búsqueda de talento humano.

Para esta ocasión, la oferta laboral ofrece un salario entre los 2188 y 2500 euros al mes, lo que equivalen aproximadamente a $9.927.419 pesos colombianos mensuales, con turnos rotativos mañana , tarde, noche y una jornada de trabajo completa.

Conozca aquí cómo puede aplicar y cuales son los requisitos y perfil que buscan.

Trabajo en España: Perfil requerido

De acuerdo con la plataforma, la solicitud de empleo es para persona con título profesional de enfermero. Los beneficios es que tendrá la posibilidad de ayuda a la incorporación, es decir, pasajes y alojamiento durante 1 mes.

Este beneficio lo da la empresa siempre y cuando el candidato tenga un compromisos de permanencia por 2 años. Incluso, contará con prestaciones sociales como cotización a la Seguridad Social (sanidad pública, pensión de jubilación y prestación por desempleo) y 30 días de vacaciones.

La fecha de la convocatoria está abierta desde el 24 de septiembre y se cierran el 25 de octubre.

Requisitos para la convocatoria de trabajo:

Tenga en cuenta que es importante cumplir con el 100% de los requisitos y el perfil que solicitan. Para esto debe cargar su hoja de vida en la aplicación de Agencia Pública de Empleo SENAhttps://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx, en la cual deberá hacer la postulación.

  • Contar con pasaporte válido.
  • Contar con título de enfermería, homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarlo como soporte en la hoja de vida. (Las hojas de vida sin homologación son excluidas del proceso)
  • Tener como mínimo 12 meses de experiencia relacionadas con las funciones del empleo.

Funciones principales del trabajo

  • Acompañar al médico/a en el pase de visita y actuar según las indicaciones.
  • Administrar la medicación pautada, siguiendo el procedimiento médico establecido.
  • Consultar con el supervisor/a o responsable inmediato ante cualquier duda.
  • Colaborar con el personal auxiliar en la realización del aseo, movilización y comidas de los pacientes.
  • Controlar y registrar las constantes vitales mediante monitorización.
  • Participar en el control y prevención de infecciones nosocomiales, cumpliendo los protocolos establecidos.
  • Preparar al paciente para traslados, pruebas diagnósticas y procedimientos, según protocolo.
  • Solicitar, por orden médica, las pruebas complementarias, comprobando su planificación y realización.
  • Valorar las necesidades del paciente y programar los cuidados de enfermería.
  • Apoyar al médico/a en la preparación y provisión del material necesario durante procedimientos y técnicas.
  • Verificar la existencia de material y comunicar las necesidades para la reposición de stock.
  • Cumplir con el Plan interno de gestión de residuos para su correcta segregación.
  • Respetar y cumplir con el Código Deontológico de Enfermería.
  • Verificar que en la planta se encuentren debidamente cumplimentadas todas las historias médicas y de enfermería, consentimientos informados, consulta de preanestesia, analíticas y pruebas programadas.

