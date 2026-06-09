“Esta visita a España ha sido un regalo, es una gracia de Dios”: Monseñor César García

El papa León XIV se encuentra en medio de un viaje por España realizando un histórico recorrido apostólico que dura seis días, este momento que comenzó el pasado sábado 6 de junio y concluirá el viernes 12 de junio de 2026, marca el regreso de un pontífice al país tras 15 años de ausencia y abarca las ciudades de Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

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Varios católicos se han aglomerado en las afueras de los lugares que el papa visita y en otros recorridos que ha hecho el sumo pontífice.

Caracol Radio está presente en este momento histórico del viaje del papa a España, en este recorrido Néstor Pongutá habló con Monseñor César García quién le contó sobre un momento específico de la visita.

“Ha sido un regalo, una gracia de Dios después de 15 años que en España había ganas de Papa. El Papa Francisco estuvo a punto de venir con un viaje casi confirmado a las Canarias. Lamentablemente por su enfermedad y posterior fallecimiento no pudo hacerlo realidad. Esa espera ha valido la pena porque tenemos no solamente un viaje a Canarias, sino un viaje a toda España, representada en Madrid, en Barcelona y a las dos diócesis de las Islas Canarias, a Canarias y a Santa Cruz de Tenerife”.

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Sobre Colombia:

Monseñor César García estuvo en Colombia hace 30 años en la nunciatura sobre el país dijo: “Yo escuchaba Caracol Radio cuando estuve en Colombia”, además envió un saludo a todos los bogotanos.

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