Requisitos clave del nuevo plan de regularización de inmigrantes en España: plazos y documentación

Centenar de personas migrantes en el puerto de Arrecife, ante la falta de medios en la isla. EFE/ Adriel Perdomo

España se prepara para una regularización extraordinaria que beneficiará entre 500.000 y 800.000 personas migrantes. Esta medida, impulsada por el partido Podemos y PSOE, se fundamenta en la “justicia social”, bajo la premisa de que “ninguna persona es ilegal”. La decisión busca otorgar permisos de trabajo y residencia a migrantes que ya residen y trabajan en España, muchos de ellos en condiciones precarias y de explotación.

La regularización permitirá a estas personas trabajar con derechos, salarios dignos y contribuir al crecimiento del país. Se espera que aquellos que actualmente se encuentran en situación irregular puedan regularizar su estatus, obteniendo papeles y contratos laborales decentes y regulados. Esta iniciativa busca mejorar significativamente las condiciones de vida de miles de migrantes que, en muchos casos, trabajan en condiciones de semiesclavitud.

El secretario de la organización política Podemos, Juan Pablo Fernández, el proceso de regularización se ha diseñado para ser “muy simple”, “ágil y rápido”, eliminando las trabas burocráticas habituales. Se espera que para la primavera, entre abril y mayo, la regularización de más de medio millón de personas migrantes ya se haya completado.

Noticia en desarrollo