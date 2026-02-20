El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mujer Therian que se identifica como un gato negro: somos humanos, no tenemos disociada la realidad

‘Nix Titi’, nombre con el que esta se identifica dentro de la comunidad Therian, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para aclarar las dudas que han surgido en las personas con la tendencia que se ha tomado las redes. Mencionó que es una “exageración absoluta” lo que se está viendo en videos.

“No juzguen por videos virales, no es una moda”, expresó.

Ante el contenido en redes sociales que se ha viralizado, en el que se ve a personas actuando como animales, afirmó que no conoce “ni un solo Therian que haga eso”.

“Esto es una identidad, es del alma, te identifica. Se trata de animales reales, en mi caso un gato negro”, indicó.

‘Nix Titi’. Foto: Suministrada Ampliar ‘Nix Titi’. Foto: Suministrada Cerrar

¿Los Therian se perciben como animales?

Afirmó que ellos saben que son seres humanos, por lo que no se perciben como animales. “No es que tenemos una disociación de la realidad”.

De esta manera, dio un ejemplo para ilustrar mejor su idea: “Cuando ves una película, a lo mejor te sientes identificado con el protagonista, pero eso no te convierte en el personaje”.

“Seguimos haciendo las cosas humanas comunes y corrientes, y cuando tenemos tiempo libre, nos gusta vestirnos de animalitos y jugar con la naturaleza”, finalizó.

Escuche la entrevista completa con la mujer Therian ‘Nix Titi’ aquí: