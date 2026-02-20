¿Cuántas “especies” se reunirán? La tendencia therian que mañana llega a Bucaramanga

Una convocatoria que comenzó a circular en redes sociales cita para este sábado 21 de febrero a una “juntada therian” en el Parque San Pío, en Bucaramanga.

La reunión está programada para el mediodía y ha despertado curiosidad, comentarios divididos y hasta memes en las redes sociales.

Pero ¿qué son los therians?

El término “therian” se usa para describir a personas que aseguran identificarse psicológica o espiritualmente con un animal.

En la pieza que circula en redes invita a llevar máscaras y compartir comida, lo que algunos interpretan como un encuentro juvenil y cultural.

Sin embargo, otra imagen asociada a la convocatoria menciona expresiones como “ajuste psicológico a los therians”, lo que ha generado debate por el tono que algunos consideran señalador o discriminatorio.

El Parque San Pío es uno de los espacios públicos más frecuentados de la ciudad, por lo que la expectativa está en saber cuántas personas asistirán y cómo se desarrollará la actividad.Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado sobre el encuentro.

Mañana se sabrá si la convocatoria se queda en lo digital o si la “manada” tomará forma en uno de los parques de la Ciudad Bonita.