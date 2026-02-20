Secretaría de Salud acompaña a los ‘Therians’ en Barranquilla

Convocatoria de Therians en la Plaza de la Paz de Barranquilla

La supuesta reunión de “Therians” en la Plaza de la Paz, en Barranquilla terminó en burlas y risas, en medio de creadores de contenido que aprovecharon el momento para grabar videos.

Según imágenes publicadas en redes sociales, la convocatoria de " Therians" fue citada a las 4:00 de la tarde de este jueves 19 de febrero, pero a pesar de la expectativa, había varios creadores de contenido que aprovecharon el ambiente para grabar videos.

Personal de la salud estuvieron presentes

Debido a la presencia de varios jóvenes con máscaras de lobos y perros, personal de la Secretaría de Salud del Atlántico hicieron presencia en el lugar haciendo un llamado a cuidar la salud mental.

“Ellos deben ser conscientes que son muchos jóvenes que los ven, y tal vez quieren grabar videos graciosos, pero la salud mental es la que está en juego. Hacemos un llamado al cuidado”, dijo una de las funcionarias.

Analisis de experto

El término “Therian” describe a personas que sienten una conexión profunda, psicológica o espiritual con un animal no humano, al cual denominan su theriotipo. Algunos manifiestan esto mediante accesorios, máscaras, colas o movimientos que asocian con su animal interior.

Sin embargo, el psiquiatra forense Juan Ángel Isaac Llanos, señaló que asociar la identidad “therian” con una enfermedad mental no es adecuado, y que su presencia en plazas y parques debe ser comprendida en su contexto social y emocional.

El especialista indicó que no todos los comportamientos inusuales constituyen un trastorno, y que solo debe haber intervención profesional cuando se afecte el rendimiento académico, relaciones familiares o riesgo de auto-lesiones.

También enfatizó la importancia de que las familias no critiquen ni descalifiquen a las personas por su identidad, ya que esto puede romper puentes de comunicación.

Agregó que se debe debe estar atentos a señales de depresión, ansiedad o aislamiento social que pudieran estar asociados con estas conductas.