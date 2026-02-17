¿Qué animal soy en el horóscopo chino según mi fecha de nacimiento? Esto significa

¿Qué animal soy en el horóscopo chino según mi fecha de nacimiento?. Horóscopo chino. Foto: Getty Images / Lukas Kurka

Este 17 de febrero inició el Año Nuevo chino, que también es conocido como Año Nuevo lunar o Festival de Primavera, el cual da paso al

. Esta celebración se prolonga hasta el Festival de los Faroles, es decir el 3 de marzo.

Puede leer: Año Nuevo chino: ¿Qué simboliza el Caballo de Fuego en el zodiaco?

Dicha fecha trae consigo muchas tradiciones para el pueblo chino pero también para Colombia y el mundo entero. Cada año nuevo chino es el año de un animal, el cual hace parte de una costumbre que consiste en otorgar un signo zodiacal de animal a un recién nacido de acuerdo con la fecha de nacimiento.

Esto lo realizan con el objetivo de enumerar los años y calcular la edad.

Origen del horóscopo chino

Según la Universidad de Valencia-Instituto Confucio, todo inició en la antigua China, donde usaban los títulos de los emperadores y del sistema celeste ganzhi para enumerar los años.

De este modo, en el 2937 a.C. se elaboró el primer calendario lunar chino, el cual consta de 60 años (tiempo del reinado del emperador amarillo), que están distribuidos en cinco ciclos de doce años cada uno.

A partir de la dinastía Han del Este (25-220) los chinos usaron los doce signos de animales en orden:

Rata Buey Tigre Conejo Dragón Serpiente Caballo Cabra Mono Gallo Perro Cerdo

Estos animales, igual que los signos del zodiaco, marcan la personalidad de cada persona dependiendo el año en el que nació.

Es de destacar que en el horóscopo chino es todo un año el mismo animal, mientras que el zodiacal es un signo cada mes.

Le puede interesar: Comenzó el Año Nuevo Chino 2026: Qué colores usar para la suerte y rituales para HOY

Horóscopo Chino: ¿Qué animal soy según mi fecha de nacimiento?

El signo de cada persona depende del año de nacimiento. Este determinarán la personalidad, la suerte, las desgracias o incluso el amor de las personas.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Personas sabias que buscan estar rodeadas de amigos y familiares. Siempre buscan ayudar en problemas diarios. Suelen ser personas trabajadoras, ahorradoras y buenos administradores de la economía.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Personas tranquilas y pacientes que infunden respeto y amor. Buscan el orden y la limpieza. Exitosos por sus esfuerzos. Lo más importantes suelen ser sus familiares. Odian las discusiones pero buscan tener la razón siempre.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Personas pasionales, aventureras, independientes, ingeniosos, impulsivos y divertidas. Son personas muy leales pero buscan siempre ser el líder del grupo. En cuanto al amor, se muestran como fuertes, sexy y seductores.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Son personas inteligentes, discretas, previsores, atentos y benevolentes. Ampliamente aceptados por la gente. Odian las discusiones, la guerra y la violencia. Les gusta la vida tranquila, la armonía y la ternura. Excelente diplomático y mediador.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Persona imaginativa, emprendedora, afortunada y poderosa, llena de fuerza y vitalidad. Aunque acumula mucha energía, si algo lo hace enojar, enfurecerá a niveles extremos. Da buenos consejos y son afortunados en el amor y el dinero.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Personas muy astutas, elegantes y prudentes. Un poco celosas en sus relaciones, pero leales. Buscan mimar y ayudar a sus cercanos, pero recibir lo mismo. Pueden ser un poco enfadados, pero suelen calmarse con facilidad.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Personas populares, optimistas, llenos de alegría, aventureros, elocuentes, impacientes, emprendedores, entusiastas con la vida, grandes amantes y amigos. Les agrada mucho el dinero y los viajes. Afortunados en el amor por su atractivo físico.

El 2026 será su año.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Persona creativa, artística, positiva, elegante, femenina, afable, compasiva, llorona, sensible, soñadora, orgullosa y triste. Aman a su familia y la naturaleza. Suelen odiar tener un jefe o seguir órdenes, pese a que aman el trabajo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Personas ingeniosas, divertidas, de mente rápida y despierta, compradores, sociables, capaces de resolver cualquier problema. Sus relaciones suelen tornarse conflictivas. Gozan de buena salud.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El gallo es atractivo y seductor, con talento y apreciado. Son meticulosos, eficientes, ordenados, buenos conversadores, observadores, egoístas. Suelen ser descuidados con su salud.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Dedicados al trabajo, honestos, confiables y leales. Tienen buen sentido del humor y tienen gran capacidad para escuchar los problemas de los demás y dar buenos consejos. Son fieles, pero celosos. Muy nerviosos.

Lea también: ¿Qué trae el Año del Caballo de Fuego 2026? Predicciones y los signos más afectados

Cerdo ( 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019)

El cerdo es sincero, honesto, confiado, educado, cariñoso, servicial, valiente, decidido, con gran fuerza de voluntad, sin grandes pretensiones ni vanidad, con los pies en la tierra. Suelen ser personas sedentarias sin amor por el deporte.