MinDefensa confirma inicio de obras por $3 billones para recibir aviones Gripen en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en primicia para Caracol Radio que ya comenzaron en Colombia las obras de infraestructura necesarias para la operación de los futuros aviones de combate Gripen, como parte del proceso de modernización de la defensa aérea del país.

Según explicó el jefe de la cartera, actualmente avanza una contratación a nivel local cercana a los 3 billones de pesos destinada a adecuar bases aéreas, hangares, plataformas y sistemas logísticos que permitirán la llegada y operación de las nuevas aeronaves. Las primeras intervenciones ya iniciaron en la base aérea de Palanquero, considerada estratégica dentro del esquema de defensa nacional.

“Primero, recuerdo la tranquilidad que puede tener el pueblo colombiano (…) fue un proceso totalmente transparente y obedeció a una selección objetiva para cumplir una necesidad estratégica de la nación”, señaló el ministro al referirse al proyecto de incorporación de los Gripen.

El funcionario explicó que la ejecución de estas obras se extenderá entre 2026 y 2028. “¿Qué estamos haciendo ahorita? Primero, un desarrollo con una contratación ya a nivel local para adecuar la infraestructura. Eso está por 3 billones de pesos que ya arrancó, por ejemplo, en Palanquero”, afirmó.

De acuerdo con el cronograma del Gobierno, el primer avión Gripen se espera para 2028, por lo que las adecuaciones buscan garantizar una transición adecuada desde la actual flota de aviones Kfir. “Eso se ejecuta en este año y hasta el 2028, que es cuando esperamos que llegue el primer avión”, precisó.

El ministro también confirmó el envío de agregados militares a Suecia y la eventual instalación de un equipo técnico permanente para supervisar la construcción de esta capacidad estratégica. “Muy seguramente va a estar un equipo allá directamente supervisando e interactuando para ir revisando todas las actividades que se están desarrollando”, indicó.

En paralelo, el Ministerio de Defensa analiza los recursos necesarios para mantener operativa la flota Kfir mientras se completa la transición. “Se están analizando todos los recursos necesarios para mantener la flota de los Kfir hasta que lleguen los aviones y ocurra una transición adecuada”, agregó.