Dos integrantes del Clan del Golfo muertos y cinco capturados tras operación militar en Chocó

Clan del Golfo acepta que solo ingresen no extraditables a Zonas de Ubicación Temporal

Tropas del Ejército Nacional sostienen combates contra integrantes del Clan del Golfo en la vereda El Embarcadero, municipio de Sipí, Chocó, en desarrollo de una operación ofensiva conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, la operación deja hasta el momento dos presuntos integrantes del grupo criminal muertos y cinco capturados, además de la incautación de abundante material de guerra.

Entre los elementos hallados se encuentran seis fusiles, una pistola, un mortero de 60 milímetros, siete proveedores, munición de diferentes calibres, una granada de mano, un artefacto explosivo y 44 elementos de intendencia.

Las operaciones se desarrollan en una zona donde el Clan del Golfo mantiene presencia armada y disputa corredores estratégicos para actividades ilegales en el departamento del Chocó.

Según el Ejército, los enfrentamientos continúan en el área, por lo que no se descarta que el balance operacional aumente en las próximas horas a medida que avancen las maniobras militares y las verificaciones en el terreno.

Las Fuerzas Militares señalaron que el objetivo de la operación es afectar las capacidades de esta estructura criminal y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades del occidente del país