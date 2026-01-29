“Proceso fue transparente”: Mindefensa tras luz verde de la Contraloría a compra de aviones Gripen

Luego de que la Contraloría General de la República diera luz verde al proceso de adquisición de los aviones Gripen, que reemplazarán la flota de aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la compra se ajustó a la ley, fue transparente y responde a una necesidad estratégica de seguridad nacional.

“Somos conscientes de que los recursos de la Nación son sagrados y así lo confirma el informe de la Contraloría General de la República después de evaluar el proceso de contratación de una capacidad de supervivencia aérea de los aviones Gripen”, señaló el ministro.

Sánchez explicó que el organismo de control concluyó dos puntos centrales: que el proceso cumplió con todos los procedimientos de transparencia establecidos en la Constitución y la ley, y que la adquisición de las aeronaves responde a una necesidad estratégica para fortalecer la defensa aérea del país.

El ministro de Defensa destacó que la compra de los 17 aviones Gripen incluye soporte logístico, entrenamiento especializado, transferencia de tecnología y acuerdos de compensación industrial y social. “Estas aeronaves muy seguramente protegerán a las generaciones de los próximos 50 años”, afirmó.

Respaldo de la Contraloría

En su comunicado, la Contraloría informó que revisó e inspeccionó el contrato bajo estrictos protocolos de seguridad nacional y tuvo acceso a la totalidad de la documentación del proceso de negociación y estructuración

El ente de control indicó que la contratación se realizó bajo la modalidad permitida para el sector Defensa y que, tras evaluar propuestas internacionales, la oferta de Saab (Suecia) fue la que presentó las condiciones más favorables para Colombia

Según el informe, el contrato contempla la entrega de 17 aeronaves nuevas, entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico, con un valor de 3.135 millones de euros y vigencias futuras aprobadas por un techo presupuestal máximo de 16,5 billones de pesos.

Finalmente, la Contraloría anunció seguimiento permanente a la ejecución del contrato durante el primer semestre de 2026 debido a su impacto económico y estratégico para el país.