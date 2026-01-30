Gobierno confirmó montos para el pago de los programas en 2026: estas son las fechas de los giros

Prosperidad social confirmó montos para el pago de sus programas en 2026 Foto: Getty Images y Departamento de Prosperidad Social

En los últimos días, el Departamento de Prosperidad Social dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas del Gobierno. Esto incluye Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz, por lo que los beneficiarios de cada uno de ellos podrán disfrutar de un ingreso económico durante el 2026.

Según explicó la entidad, se han destinado más de 5,3 billones de pesos durante el año 2025 para garantizar el giro que le corresponde a los 3,3 millones de hogares beneficiarios de estos programas: “Es un trabajo interinstitucional que aportó al logro histórico de disminución de la pobreza en el país”, explicó su director, Mauricio Rodríguez Amaya.

¿Cómo funcionarán los ciclos de pago durante 2026?

De acuerdo al cronograma publicado por el Departamento de Prosperidad Social, los ciclos de pago de los programas brindados por el gobierno se repartirán de la siguiente manera:

Colombia Mayor: 6 ciclos.

6 ciclos. Renta Ciudadana: 3 ciclos.

3 ciclos. Devolución del IVA: 3 ciclos.

3 ciclos. Renta Joven: 4 ciclos (incluyendo uno pendiente de 2025).

4 ciclos (incluyendo uno pendiente de 2025). Jóvenes en Paz: 1 ciclo.

En ese orden de ideas, los giros se realizarán en diferentes fechas a lo largo del 2026, por lo que es importante que los beneficiarios las tengan presentes para que puedan recibir la transferencia monetaria que les corresponde. Estos se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Colombia Mayor

El primer ciclo de pago correspondiente a Colombia Mayor tendrá lugar el próximo 27 de febrero, y se entregará un total de 230.000 pesos con el que se busca beneficiar a los hombres mayores de 65 años y las mujeres con más de 60 años de edad.

Entretanto, las demás fechas de pago de este programa son el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Ambos programas sociales del gobierno tendrán los mismos ciclos de pago. Asimismo, se destinará un monto de 500.000 pesos en cada uno de ellos para atender a sus beneficiarios.

En este caso, el primer ciclo de pago para este 2026 tendrá lugar el próximo 20 de febrero. Mientras que los dos siguientes se realizarán el 30 de abril y el 24 de junio. Cada uno de ellos, cubre a aquellas familias con niños menores de 6 años que vivan en situación de pobreza o alta vulnerabilidad, al igual que aquellos que tengan una persona discapacitada que requiera cuidador.

Renta Joven

En cuanto a Renta Joven, el 18 de febrero se pagará el ciclo 6 que quedó pendiente en 2025. Mientras que el primero correspondiente al 2026 tendrá lugar el próximo 27 de marzo. Asimismo, las otras dos programadas para este año se llevarán a cabo el 28 de mayo y el 16 de julio.

Este programa entrega un giro por un valor de 400.000 pesos con el objetivo de que los jóvenes puedan permanecer y graduarse en un programa de educación superior, así como promover la movilidad social por medio del empleo o el emprendimiento.

Jóvenes en Paz

Por último, Jóvenes en Paz solamente tiene un ciclo de pago que será el 20 de febrero. Este fue creado con el objetivo de brindar una ruta de atención integral a la juventud a partir de una transferencia monetaria.

Cabe recordar que Prosperidad Social se encarga de notificar directamente a los beneficiarios frente a los ciclos de pago dependiendo del programa en el que se encuentren inscritos para que puedan reclamar el respectivo monto en el punto indicado por la entidad.