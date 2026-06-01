Colombia asume dirección de Consejo de Seguridad de la ONU y Petro presidirá sesión

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidirá un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio la próxima semana.

Así lo explicó la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una rueda de prensa para presentar las prioridades de su país durante la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, que tiene lugar este mes de junio.

La reunión ‘Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera’ está prevista para el próximo día 10.

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Colombia presidirá el Consejo de Seguridad

Zalabata explicó que la coordinación por parte de Colombia durante junio se concentrará en regresar “la diplomacia, la mediación y la prevención (...) al centro” y por ello la gestión girará entorno a tres aspectos:

“La construcción y el sostenimiento de la paz, bajo la certeza de que el diálogo es el único camino sostenible para la solución de los conflictos ”.

”. “Un enfoque que pone a las personas en el centro, reconociendo que el sistema económico imperante ha profundizado las desigualdades , las brechas dentro y entre los países y las formas históricas de exclusión, lo que alimenta escenarios de conflictos, desconfianza e inseguridad ”.

, las brechas dentro y entre los países y las formas históricas de exclusión, lo que alimenta escenarios de conflictos, ”. “El fortalecimiento del multilateralismo para responder de manera más efectiva a desafíos interconectados que exigen respuestas colectivas, coherentes y sostenidas”.

La representante del país ante la ONU indicó que Colombia aportará su experiencia sobre la construcción de paz para impulsar el acompañamiento de la comunidad internacional “en procesos de diálogo, implementación de acuerdos, justicia trancisional y reconciliación".

La ONU con la lupa Oriente Medio

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió detener las hostilidades en el sur del Líbano después del aumento de la ofensiva israelí llevado a cabo este fin de semana.

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria en la que aseguró que el secretario está “profundamente alarmado” por las actividades militares en el Líbano.

“Las advertencias israelíes de ataques inminentes contra los suburbios del sur de Beirut son muy preocupantes y han agravado el miedo y la incertidumbre entre la población libanesa. Reiteramos que los civiles y las infraestructuras civiles no deben ser blanco de ataques. Instamos a todas las partes a que respeten el alto el fuego y eviten una mayor escalada”, declaró Dujarric.

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El Ejército de Israel anunció el fin de semana la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días.

Además, las fuerzas israelíes también atacaron “infraestructuras de Hizbulá” en la ciudad costera libanesa de Tiro y en “más zonas adicionales” del sur del país.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ocupación supone un “hito crucial” y un “cambio radical en la política” que Israel lleva a cabo en el país vecino.