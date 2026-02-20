Ministro Pedro Sánchez reitera que la seguridad del presidente Petro es una “prioridad absoluta”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, “es una prioridad absoluta para el Estado colombiano, dada su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe de Estado y Autoridad Máxima Administrativa”.

Aseguró que se emplearán todas las capacidades institucionales para garantizar su protección ante las recientes informaciones sobre presuntas amenazas en su contra.

Frente a estos hechos, el funcionario confirmó que se convocó y realizó esta semana una Junta de Inteligencia Conjunta para evaluar la situación.

“De ese encuentro surgieron tres conclusiones principales: la ratificación de que la seguridad del mandatario es prioritaria; que cualquier pronunciamiento oficial sobre su esquema de protección corresponde exclusivamente a la Jefatura de Protección Presidencial; y que lo tratado en dicha junta tiene carácter reservado”, dijo el funcionario.

El ministro explicó que, por tratarse de información sensible, no está autorizado a revelar detalles de lo discutido. Sin embargo, indicó que los resultados sí serán puestos en conocimiento del presidente en el próximo Consejo de Seguridad y Paz.

En cuanto a las investigaciones sobre las amenazas, precisó que están en manos de la Fiscalía, con el objetivo de establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía. “Cualquier persona que tenga información la suministre a través de la línea 157, garantizando absoluta reserva”.