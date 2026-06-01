María Fernanda Carrascal invitó a Juan Daniel Oviedo a tomarse un café de cara a la segunda vuelta

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, aseguró que está dispuesta a abrir espacios de diálogo con distintos sectores políticos de cara a la segunda vuelta presidencial, tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta.

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En ese sentido, la congresista aseguró que está “lista para tomarme ese café” con Juan Daniel Oviedo, y agregó que también está dispuesta a conversar con otros actores políticos y ciudadanos con quienes ha mantenido diferencias. Recordemos que desde el Pacto Histórico hay preocupación por el futuro del país.

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Carrascal también señaló que está “lista para abrirle la puerta a los votantes de Sergio Fajardo y de Claudia López”, así como a dirigentes como Jennifer Pedraza. Según explicó, el momento político exige construir consensos porque “lo que está en riesgo es la institucionalidad, la democracia y la participación libre de todos y de todas”.

Durante sus declaraciones también se refirió al candidato Abelardo de la Espriella. “El talante de Abelardo de la Espriella es un talante de estigmatizar, de perseguir”, afirmó Carrascal, al insistir en la necesidad de promover el diálogo y las garantías democráticas en medio de la campaña electoral.