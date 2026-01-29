¿Por qué fueron escogidos los aviones Gripen para reemplazar la flota de la FAC? MinDefensa explica

En diálogo con Vanessa de la Torre para el programa Dos Puntos de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a propósito del informe de la Contraloría General de la República que dio luz verde a la compra de aviones Gripen.

El documento del ente de control concluyó que el contrato que firmó el Gobierno para adquirir 17 aviones Gripen de la empresa sueca Saab, por un monto de 16.5 billones de pesos, representó la opción más favorable para el país. Por ende, concluyó que no hubo irregularidades en el proceso.

Al respecto, el ministro Sánchez explicó la necesidad de renovar la flota: “Cuando un país opta por defender a su territorio, casi siempre emplea como primera medida el poder aéreo. Obviamente hay avances en drones, pero la seguridad de una nación no se responde solamente con un tipo de medio y este es estratégico”.

Así, relató que, durante años, recibieron los análisis que hacía la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) sobre la necesidad de renovar la flota o, de lo contrario, se ponía en grave riesgo la soberanía y la integridad de la nación.

En cuanto a las opciones que se tuvieron en cuenta, el ministro explicó: “Se tomó la decisión (de renovar la flota) el año pasado y se compararon diferentes modelos. Uno fue el avión Rafah, de fabricación francesa; otro fue el Eurofighter, ofertado por España; otra opción fue el avión F-16 americano y otra opción fue el avión Saab Gripen”.

“Finalmente, se pidió que nos entregaran las opciones y una condición era que fueran nuevos, porque cuando uno adquiere este tipo de capacidades es por 40 o 50 años”, agregó el jefe de la cartera castrense.

Una vez se compararon esas opciones en términos operativos, técnicos y financieros, valorando diferentes variables, un comité totalmente independiente y conformado por pilotos, ingenieros, personal de mantenimiento, logística, defensa aérea y armamento calificaron todas las opciones ofertadas.