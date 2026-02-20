El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Incongruencia, ¿por qué no se incorporó el mínimo vital en 2023?”: exministro Juan Camilo Restrepo

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la ratificación que hizo el presidente Gustavo Petro del aumento del salario mínimo 2026, que quedó en 23,7%.

Pese a que el economista resaltó que era irreversible no ratificar ese incremento, que es cerca del 500% más alto que la inflación de 2025, cuestionó que eso se trate de una operación política.

“Estoy notando una incongruencia en todo esto. ¿Por qué el 23,7%? El Gobierno dice que se basa en el artículo 53 de la Constitución, pero ¿por qué el raciocinio no fue el mismo en el 2023, 2024 y 2025?”, dijo.

Precisamente por eso, señaló que el Gobierno encontró un pretexto para “hacer movilizaciones y envolverse en la bandera del salario mínimo vital, pero esa bandera no la utilizaron gobiernos anteriores”.

Entre tanto, afirmó que lo que ocurrirá es que un incremento del desempleo e informalidad.

¿El Consejo de Estado mantendrá el mínimo del 23%?

El exministro afirmó que lo que viene es que la decisión final del Consejo de Estado sea mantener un salario mínimo del 23%.

“Se abre el boquete de gran discusión, si ya se constituyó un derecho adquirido para los trabajadores, y en general todos los empresarios estuvieron de acuerdo, así sea a regañadientes, de que había que mantener este año el porcentaje del 23,7%”, señaló.

¿El Gobierno dará alivios a los empresarios?

Restrepo señaló que se ha mencionado la idea de que debe hacerse, tras un “aumento desmesurado del salario mínimo”, una compensación equivalente vía reducción de impuestos para las empresas. “Pero eso es un decir, eso no se va a hacer, si el gobierno lo que está haciendo es buscando aclimatar más impuestos, no los va a bajar”, resaltó.

