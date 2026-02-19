Presidente Petro firmó el nuevo decreto del salario mínimo: incremento se mantiene en 23%

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de fondo la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Fotos: Getty Images.

En medio de la manifestación llevada a cabo este 19 de febrero en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro dejó en firme la decisión de aumentar en un 23.7% el salario mínimo legal para el 2026, pese a la orden de suspensión dada por el Consejo de Estado.

Al presentar el nuevo decreto, el mandatario declaró que está en juego la defensa del hogar y de una economía para la vida: “No nos echamos para atrás”, sostuvo. Además, aseguró que este nuevo documento ya tiene “los estudios técnicos y científicos de la economía clásica”, con lo cual se acataría tanto la orden judicial como la Constitución.

“Metimos los estudios de productividad laboral, metimos los estudios de canasta mínima vital. Todos los que pidió”, agregó el mandatario.

Además, el presidente fue crítico hacia la rama judicial y contra los magistrados, asegurando que estos “creen que mandan sobre el pueblo y no es así”. En ese sentido, defendió su propuesta asegurando que es “un hecho histórico” para el país y esperó que se siga aumentando el salario mínimo de cara a 2027.

Así lo expresó: “Este (salario mínimo) tendrá que progresar el otro año y tendrá que avanzar con el dato ya completo, ojalá por un gobierno no compuesto por vampiros humanos, (que) pueda acabar con esta obra histórica que es el primer salario vital en la historia de Colombia”.

Por otro lado, Petro reconoció que es probable que vengan “más presiones para tumbar de nuevo este decreto”, así que hizo un llamado a la ciudadanía para que el pueblo se pronuncie en las calles ante cualquier respuesta.

El pronunciamiento del mandatario se produjo ante miles manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se movilizaron para defender el “salario mínimo vital” que propone el Gobierno y rechazar la suspensión que ordenó el Consejo de Estado al decreto que aumentó el salario mínimo en un 23,7% para el año 2026.

¿Por qué hubo marchas en Bogotá este 19 de febrero?

A finales de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% del salario mínimo después de que la comisión de concertación integrada por el Gobierno, gremios y centrales obreras no alcanzara un acuerdo frente al porcentaje del ajuste.

La medida, llamada “salario mínimo vital”, quedó en dos millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte.

Sin embargo, el pasado 13 de febrero, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de ese decreto y exigió al Gobierno presentar uno nuevo aplicando “integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes” que justifiquen ese incremento.

El incremento, el más alto en este siglo en el país, fue duramente criticado tras su anuncio tanto por sectores empresariales como por analistas económicos, ya que advirtieron un posible impacto en la inflación y el empleo.

