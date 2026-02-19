🔴 Marchas en Bogotá hoy EN VIVO: Así van las movilizaciones, TransMilenio y cierres en directo

Este jueves, 19 de febrero, se prevén múltiples marchas, manifestaciones y movilizaciones convocadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, centrales obreras y diferentes movimientos sociales en busca de la defensa del aumento del salario mínimo del 23 %.

De acuerdo con la página web de la Alcaldía de Bogotá, las movilizaciones saldrán de diferentes zonas de la capital y finalizarán en la Plaza de Bolívar.

Asimismo, mencionan que se podrían registrar afectaciones en la movilidad en corredores viales de alto uso como la carrera Séptima, la calle 72 y la avenida calle 26.

Puntos de encuentro de las marchas del paro de HOY 19 de febrero:

Estas son las movilizaciones principales de este 19 de febrero; no obstante, es posible que a lo largo de la jornada se presenten nuevas movilizaciones en Bogotá.

Tenga en cuenta esto y programe sus recorridos a lo largo del día:

Movilización por la dignificación de los trabajadores

Hora: Desde las 11:00 a. m.

Punto de concentración: Universidad Pedagógica Nacional, en la calle 72 con carrera 11, localidad de Chapinero.

Destino: Plaza de Bolívar.

Tipo: Marcha.

Contratración ¡Ni un peso atrás! Por la defensa del salario vital

Hora: 2:00 p. m.

Punto de concentración: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, en la localidad de La Candelaria

Destino: No informado.

Tipo: Plantón.

Movilización artística y cultural por los derechos y condiciones laborales dignas de artistas

Hora: 2:00 p. m.

Punto de concentración: Calle 26 con avenida carrera 68, en la localidad de Engativá

Destino: No informado

Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.

Marcha por los trabajadores y trabajadoras: dignidad y lucha

Hora: 3:00 p. m.

Punto de concentración: Carrera Séptima #17-34 frente al Outlet de Adidas, en la localidad de Santa Fe

Destino: Plaza de Bolívar

Tipo: Marcha.

