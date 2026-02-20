¿Más años y más ahorro para poder pensionarse? Fondos advierten riesgo por nuevo salario mínimo

El Gobierno Nacional ha venido en las últimas semanas introduciendo modificaciones al sistema pensional, que tienen preocupados a los representantes de los fondos privados que hacen parte del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Sumado a dichas modificaciones, el aumento histórico del salario mínimo del 23,7 % decretado por el Gobierno (suspendido por el Consejo de Estado y ratificado por un decreto transitorio), se ha convertido en un punto de tensión para la sostenibilidad a futuro del sistema pensional.

En ese sentido, desde la agremiación de fondos privados Asofondos, las cifras no son alentadoras para los usuarios que decidan mantener su cotización en el régimen de ahorro individual, quienes verían un aumento considerable a futuro en los requisitos monetarios para pensionarse.

¿Qué se necesita para pensionarse en un fondo privado?

En el régimen de ahorro individual, que administran los fondos como Porvenir, Protección, Skandia, entre otros, las personas se pueden pensionar por vejez al llegar a la edad (57 años mujeres y 62 hombres) y semanas requeridas, que son 1150 en este caso.

Además, existe la posibilidad de conseguir la pensión anticipadamente, en caso de que el usuario, con sus aportes y rendimientos, tenga la capacidad de financiar una pensión equivalente al menos al 110 % de un salario mínimo.

¿Por qué se dice que pensionarse cuesta más en 2026?

Según el análisis del panorama actual expresado en un informe de Asofondos, el nuevo umbral exigido para financiar una pensión con los requisitos mínimos de capital tendrá un aumento considerable, a raíz del nuevo salario mínimo.

En ese sentido, mientras en 2025 el umbral era de 350 millones, en 2026, de acuerdo con expertos como Andrés Felipe Izquierdo de Integral Soluciones Pensionales (ISP), pasaría a estar entre 530 y 550 millones de pesos, como señaló a Portafolio.

Así las cosas, desde los fondos privados señalan que el incremento sería del 57 % para los cotizantes, que se verían representados en al menos 200 millones de pesos adicionales, que significarían a su vez más tiempo para acumular el capital requerido.

¿Cómo afecta el parámetro de deslizamiento del salario mínimo a las pensiones en AFP?

Adicionalmente, las AFP advirtieron sobre la modificación en el “parámetro de deslizamiento” introducida por el Gobierno a partir del Decreto 1485 de 2025. Dicho parámetro hace las veces de fórmula con la que se define el crecimiento extra anual que tiene la pensión mínima por encima de la inflación.

Con el cambio, también se ve alterado el costo del seguro previsional, que cubre invalidez y muerte, afectando lo que se conoce como “costo actuarial”, el cual representa el cálculo entre el nivel de riesgo y el dinero necesario para el aseguramiento.

En la Ley 100 de 1993 se establece un límite del 3 % para la prima del seguro y la comisión del fondo. Según Asofondos, el parámetro de deslizamiento está elevando el costo de esta poliza, ubicado en el 2,63 %, hacia el tope legal, impactando así la sostenibilidad de todo el sistema.

Según Asofondos, esta situación se podría concretar en los próximos años, si el país continúa con la misma tendencia en los salarios.

El gremio asegura que cerca de 12.400 personas se verían afectadas por esta realidad, 1.300 de ellas en edad de pensión, quienes tendrían que cotizar en promedio hasta 4,6 años más de lo previsto y hasta 20 años en casos adicionales, como destaca La República.