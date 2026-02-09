Alcaldes piden a Petro no recortar recursos, ni cargar más impuestos a los municipios

En el marco del Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios) 2026, los alcaldes de distintas regiones del país, le solicitaron al presidente Gustavo Petro no disminuir los recursos destinados a los entes territoriales ni imponer nuevas cargas fiscales, al advertir que muchos municipios están al borde de una crisis presupuestal.

El director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro, alertó que las actuales dificultades financieras podrían comprometer la viabilidad de numerosas administraciones locales. “Para que nos ayude a resolver estas dificultades que de verdad están poniendo en peligro la supervivencia de muchos municipios del país”, expresó.

Uno de los reclamos puntuales fue planteado por el alcalde de Pasto (Nariño), Nicolás Toro Muñoz, quien pidió al Gobierno Nacional no exigir el 10 % del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales con cargo a los recursos de libre destinación.

El mandatario señaló que los municipios enfrentan recortes en sectores clave como salud y participación general, además de nuevas obligaciones presupuestales.

“Los recursos de la salud que hoy están recortados, los recursos que se recortaron al Sistema General de Participaciones, y cargas adicionales para giros a consejos, inspecciones y comisarías.

También se nos exige inversión en mejoramiento vial, mientras el Gobierno Nacional no apoya este tipo de obras”, afirmó.

En la misma línea, el alcalde de Pamplona, Norte de Santander, Klaus Faber Mogollón, denunció que a los municipios se les han reducido los presupuestos, pero se les han incrementado las competencias.

El funcionario recordó que cerca del 90 % de los municipios del país son de sexta categoría y dependen casi en su totalidad de las transferencias de la Nación.

“Nos defendemos con el recaudo de impuesto predial e industria y comercio, que en municipios de sexta categoría es muy bajo. Lamentablemente cada vez hay menos recursos para cumplir con estas necesidades y las exigencias del Gobierno Nacional no disminuyen”, enfatizó.