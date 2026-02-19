Con una masiva participación se realizó la marcha por el salario mínimo en Medellín
La movilización inició en el Teatro Pablo Tobón Uribe y terminó en el Parque de Berrío, donde hubo un plantón.
Medellín
Bastante concurrida estuvo la marcha por la defensa de la renta vital o salario mínimo que está en análisis por parte del Consejo de Estado y que está suspendido temporalmente. En Medellín, los participantes recorrieron varias vías del centro de la ciudad, lo que generó trancones y esperas largas de personas que requerían llegar a sus casas luego de un día de trabajo.
Las personas se citaron en el Teatro Pablo Tobón Uribe a las 3 p.m. A las 4 p.m. salieron en la marcha bajando por la Av. La Playa hasta la vía La Oriental, tomaron rumbo al sur y bajaron la calle Colombia para terminar en el Parque de Berrío, donde hubo un plantón donde escucharon el discurso del presidente Gustavo Petro.
Como era de esperarse, los asistentes apoyan que el valor del salario mínimo de dos millones de pesos, que es el actual, no se modifique y argumentan que los trabajadores deben ser bien remunerados por su esfuerzo.
“Me gano el salario mínimo y no es justo que yo, como madre de familia, le dedique casi un día a mi labor y me paguen poco. Dejo a mis niños solos, dejo mi casa sola, entonces que nos paguen bien”, dijo una de las marchantes.
“No nos bajen el salario vital, somos madres comunitarias, y hay algunas madres que solo van a vivir de ese mínimo vital”, agregó otra mujer.
La marcha terminó sin contratiempos, solo con algunas afectaciones en la movilidad por la hora pico y porque las rutas de buses no prestaron el servicio durante varias horas en el centro de la ciudad; eso molestó a algunos ciudadanos, pero otros se sumaban al apoyo a la marcha. El tranvía y le Metroplus también interrumpió el servicio.