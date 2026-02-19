Con una masiva participación se realizó la marcha por el salario mínimo en Medellín

Medellín

Bastante concurrida estuvo la marcha por la defensa de la renta vital o salario mínimo que está en análisis por parte del Consejo de Estado y que está suspendido temporalmente. En Medellín, los participantes recorrieron varias vías del centro de la ciudad, lo que generó trancones y esperas largas de personas que requerían llegar a sus casas luego de un día de trabajo.

Las personas se citaron en el Teatro Pablo Tobón Uribe a las 3 p.m. A las 4 p.m. salieron en la marcha bajando por la Av. La Playa hasta la vía La Oriental, tomaron rumbo al sur y bajaron la calle Colombia para terminar en el Parque de Berrío , donde hubo un plantón donde escucharon el discurso del presidente Gustavo Petro.

Como era de esperarse, los asistentes apoyan que el valor del salario mínimo de dos millones de pesos , que es el actual, no se modifique y argumentan que los trabajadores deben ser bien remunerados por su esfuerzo.

“Me gano el salario mínimo y no es justo que yo, como madre de familia, le dedique casi un día a mi labor y me paguen poco. Dejo a mis niños solos, dejo mi casa sola, entonces que nos paguen bien”, dijo una de las marchantes.

“No nos bajen el salario vital, somos madres comunitarias, y hay algunas madres que solo van a vivir de ese mínimo vital”, agregó otra mujer.

Madres comunitarias- foto Caracol Radio Ampliar Madres comunitarias- foto Caracol Radio Cerrar

La marcha terminó sin contratiempos, solo con algunas afectaciones en la movilidad por la hora pico y porque las rutas de buses no prestaron el servicio durante varias horas en el centro de la ciudad; eso molestó a algunos ciudadanos, pero otros se sumaban al apoyo a la marcha. El tranvía y le Metroplus también interrumpió el servicio.