Aumento de lluvias pone en alerta a seis represas: Hidroituango y Urrá concentran mayor volumen

Así funciona hoy el vertedero de Hidroituango. Las operaciones sostenidas de evacuación del embalse se iniciaron el viernes en la noche y prosiguen sin problemas, dice EPM.( Empresas Públicas de Medellín )

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, entregó un nuevo reporte sobre el comportamiento climático y el estado de las represas en el país, advirtiendo un incremento significativo de lluvias durante los próximos días, especialmente en la región Caribe y zonas andinas.

La funcionaria explicó que, según el pronóstico del IDEAM, el análisis con corte al 20 de febrero muestra un aumento de precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

“Durante esta semana va a haber un aumento de lluvias en todo el país, pero de manera mayoritaria tendremos precipitaciones en el Caribe, el occidente y sur andino y el Pacífico colombiano”, señaló.

La ministra advirtió que el mayor impacto se concentraría en la cuenca del río Sinú, donde ya se han presentado situaciones de riesgo.

“Estas mayores precipitaciones van a terminar sobre todo subiendo para el día veinte de febrero (…) y tienen un impacto particularmente sobre la cuenca del río Sinú que es donde hemos tenido la mayor atención puesta”, recalcó la funcionaria.

Según explicó, el incremento de lluvias podría generar fluctuaciones en los niveles tanto de la represa como del río aguas abajo. En cuanto al estado de los embalses, la ministra informó que seis represas permanecen en alerta.

“Seis represas continúan en este momento en alerta roja o amarilla. Cinco de ellas en roja, una de ellas en amarilla”.

Entre las que registran mayor volumen de agua represada están Central Hidroeléctrica Urrá I y Hidroituango.

En el caso de Hidroituango, señaló que presenta aportes hídricos en ascenso, situación que podría implicar mayores vertimientos en los próximos días para controlar el caudal.

“Ituango tiene en este momento aportes en ascenso, lo cual también quiere decir (…) que también tiene mayores vertimientos en los próximos días”.

Confirmó además que Hidroituango se mantiene en alerta roja y actualmente está liberando un caudal significativo.

“Esta represa está en alerta roja. Está sacando setecientos metros cúbicos por segundo”, afirmó la funcionaria.

Las autoridades reiteraron que se mantiene el monitoreo permanente ante posibles variaciones en los niveles de los embalses y ríos durante los próximos días.

Pronóstico de clima en la semana del 16 al 20 de febrero

El panorama coincide con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que anticipó una semana con más nubosidad y lluvias en buena parte del territorio nacional, entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero. La entidad indicó que el cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto en amplias zonas del país, con precipitaciones de distinta intensidad.

Las lluvias se concentrarían principalmente en regiones como la Pacífica, Andina y Amazonia, además del sur del Caribe y algunos sectores de la Orinoquia. En Bogotá, el Ideam mantiene la probabilidad de lluvias en las tardes, especialmente hacia el final de la semana, con mayores acumulados en el norte y occidente de la ciudad. Las temperaturas oscilarían entre los 9 °C y los 20 °C.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a estar atentos a los reportes oficiales y a tomar precauciones frente a posibles crecientes súbitas, deslizamientos y emergencias asociadas a la temporada invernal.