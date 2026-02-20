Ejército descartó que hubiese heridos tras atentado del ELN en límites entre Risaralda y Chocó

Pereira

Tropas del Grupo Meteoro, adscritas al Batallón de Artillería de Campaña N.° 8 San Mateo, fueron objeto de un atentado tras la activación de un artefacto explosivo mientras realizaban tareas de reconocimiento sobre la vía Santa Cecilia – Puente Guarato, en zona limítrofe entre Risaralda y Chocó.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la acción habría sido perpetrada por integrantes del ELN y estaría relacionada con una supuesta retaliación por la captura de alias “El Indio”, miembro del Frente Manuel Hernández El Boche.

La institución aclaró que, contrario a versiones conocidas por parte de algunos líderes sociales del corregimiento de Santa Cecilia y líderes sociales, en este hecho no se registraron personas lesionadas. Según el reporte oficial, solo se presentaron daños materiales en un camión y una motocicleta.

“Tras el hecho, se reforzó la presencia militar en la zona y se hace un reconocimiento terrestre y aéreo por medio de drones, descartando la presencia de actores criminales; así mismo, hasta el sitio llegó el grupo de Explosivos y Demoliciones, para verificar la posible presencia de artefactos explosivos improvisados”, afirmó el teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo.

El pronunciamiento del Ejército se produce luego de que comunidades del área limítrofe entre Risaralda y Chocó manifestaran su preocupación por la presunta injerencia del ELN en la zona. No obstante, la institución sostuvo que mantiene control operacional y siguen en la búsqueda de alias “Anthony” y “Chilapo”, señalados como cabecillas de esa estructura en esta región.

Finalmente, el Ejército reiteró el llamado a la ciudadanía para informar cualquier situación sospechosa a través de la línea gratuita 107, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad en el occidente de Risaralda.

