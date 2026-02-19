Capturan en zona rural de Belén de Umbría a presunto integrante de red de apoyo del ELN

Risaralda

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, fue capturado en zona rural de Belén de Umbría un hombre de 43 años señalado de integrar las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT) del ELN.

La detención se produjo en la vereda Andica, donde las autoridades adelantaban puestos de control, registro a personas y verificación de antecedentes. Durante el procedimiento fue interceptado el hombre, y al consultar su situación judicial se estableció que tenía una orden vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos de uso privativo de la fuerza pública.

Según la información oficial, el capturado es conocido con el alias de “Indio” y sería presunto integrante de las redes de apoyo del frente Manuel Hernández “El Boche” del ELN, estructura que tiene injerencia en el departamento del Chocó.

Las autoridades indicaron que el hombre registra antecedentes desde 2020 por delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, así como por utilización ilegal de uniformes e insignias oficiales. Además, era requerido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas Especializado de Pereira para cumplir una condena pendiente.

Con este resultado, las autoridades consideran que se afecta la capacidad logística de grupos armados organizados que operan en la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó.