Incendio en el sector de Nacederos en Pereira, deja seis viviendas afectadas

Pereira

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, su directora, Nataly Calderón Melo, confirmó que la conflagración dejó un saldo de seis viviendas afectadas, una de ellas con pérdida total. No se presentaron personas lesionadas ni fallecidas.

Para controlar la conflagración se dispuso de dos máquinas extintoras, una máquina de abastecimiento, dos camionetas de soporte operacional, 21 bomberos y el apoyo de dos ambulancias. Como medida preventiva, fue suspendido el suministro de energía y gas en la zona mientras se adelantan las revisiones técnicas.

“Se presenta reporte de incendio estructural en el barrio La Libertad, sector Nacederos en Pereira. Se trata de un incendio que afecta seis viviendas, una en su totalidad. Tenemos un reporte de cero lesionados, cero bomberos lesionados. El incendio se atiende con dos máquinas extintoras. Reportamos que el suministro de energía y gas ha sido inhabilitado en el sector y la causa del incendio está sin determinar. Se inicia investigación del incendio”, afirmó Calderón Melo

Foto: Alcaldía de Pereira Ampliar Foto: Alcaldía de Pereira Cerrar

Entre tanto Dayana Gómez, directora de Gestión del Riesgo de Pereira, informó que, fueron activados dos protocolos de emergencia para brindar acompañamiento integral y asistencia humanitaria a las familias damnificadas. Actualmente se realiza el censo oficial para identificar a los afectados y coordinar las ayudas correspondientes.

“La Alcaldía de Pereira, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, realiza la atención inmediata a las familias afectadas en el incendio ocurrido en el sector de Nacederos. La Administración Municipal activó dos protocolos de emergencia para brindar el acompañamiento y la asistencia humanitaria con el fin de apoyar estas familias damnificadas”, explicó Gómez.

Las causas del incendio son materia de investigación y las autoridades continúan con las labores de verificación en el sector para garantizar condiciones de seguridad.

Por su parte, la Policía Nacional mantiene presencia en el área afectada, adelantando acciones de vigilancia con el fin de prevenir hechos delictivos y brindar acompañamiento a la comunidad.

