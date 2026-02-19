Se registra la explosión de una moto en límites entre Risaralda y Chocó

En las últimas horas una moto bomba explotó en la vía Guarato, Chocó - corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico, dejando a varias personas heridas, entre ellas, un soldado de la Brigada 15 del Ejército Nacional y dos civiles.

Según Víctor Moreno Campaña, líder de las comunidades afro en Pueblo Rico, Risaralda, las autoridades en el sitio les han prohibido tomar fotos y hacer vídeos de lo ocurrido.

“Las autoridades no permiten que nadie mande fotos, ni demás, ni que se acerquen, para seguir con ese cuento de decir que las guerrillas del ELN no está haciendo presencia en Risaralda y especialmente en Santa Cecilia, sino que son de paso.”

Por su parte, Eisenhower Zapata, miembro del comité de Justicia Transicional de Risaralda, confirmó que la explosión fue en jurisdicción del municipio de Guarato, Chocó, a cinco minutos del corregimiento de Santa Cecilia, Risaralda y que son más de tres las personas heridas; además agregó que en esta zona hay presencia muy activa por parte del ELN en límites entre Risaralda y Chocó.

“El estallido de una motobomba que está sobre la vía que va hacia Guarato, está más o menos a unos cinco minutos de Santa Cecilia. Y lo que se dijo era que obviamente en la misma situación que se presentó, pues el ejército ha estado en la zona, pero no deja llegar, obviamente, digamos, a la población civil a que registren lo que pasó.”

Cabe recordar, que en este municipio de Pueblo Rico, junto con otros dos localidades, Belén de Umbría y Mistrató, están dentro de dos alertas tempranas; la primera de ellas es la alerta temprana electoral 013 de 2025 - 2026 y la segunda es la alerta temprana 01 de 2026; ambas señalan la presencia de grupos al margen de la ley que tendrían injerencia estos territorios, como el ELN y el Clan del Golfo.