Colombia estrena plataforma para combatir la minería ilegal.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) puso en marcha la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), una herramienta tecnológica con la que el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y legalidad en toda la cadena minera del país.

La plataforma permitirá registrar, validar y monitorear las transacciones de minerales desde el momento de su extracción hasta su destino final de comercialización, con el objetivo de combatir la ilegalidad y mejorar la transparencia en el sector.

La herramienta integra información de diferentes sistemas institucionales y actores mineros para consolidar un ecosistema digital de seguimiento y control.

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Entre los sistemas que se conectan a esta plataforma están Génesis, Anna Minería y RUCOM, lo que permitirá validar en tiempo real información relacionada con títulos mineros, producción, plantas de beneficio, comercializadores y demás actores autorizados dentro de la actividad minera.

Durante el lanzamiento, la presidenta de la ANM, Lina Beatriz Franco, aseguró que este avance representa un paso importante para modernizar el sector minero colombiano.

“Estamos dando un paso decisivo para que Colombia pueda mirar su riqueza minera con otros ojos: con legalidad, con trazabilidad, con responsabilidad y con propósito”, afirmó.

Por su parte, la viceministra de Minas y Energía, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, destacó que la trazabilidad minera no solo mejora el control institucional, sino que también fortalece el recaudo y protege las regalías que reciben las regiones.

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“En un país con la riqueza mineral de Colombia, la trazabilidad no es un lujo tecnológico. Es una necesidad institucional, económica, social y territorial”, señaló la funcionaria.

La implementación de la PTM responde además a lo establecido en la Ley 2250 y la Resolución 3824 de 2025, normas que impulsan nuevos mecanismos de control y registro de transacciones mineras en Colombia.