Gobierno presentó recurso de súplica para impugnar suspensión provisional del salario mínimo 2026

Tal y como lo anticipó Caracol Radio, el Gobierno Nacional ya presentó el recurso de súplica para impugnar la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para este año, al considerar que la medida adoptada por el Consejo de Estado excede los límites legales y afecta el interés general.

El documento fue firmado por los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, la Secretaría jurídica del Estado y la Presidencia de la República.

En el documento, el Gobierno asegura que la medida cautelar que suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo, excede su naturaleza instrumental.

Además, señalan que la petición de solicitar un decreto transitorio no preserva el proceso.

El Gobierno asegura que no existe una infracción que justifique la decisión tomada por el Consejo de Estado, y señala que hubo un debate interpretativo.

¿Qué más dice el Gobierno?

En el recurso de suplicación que fue presentado ante el Consejo de Estado, el Gobierno señala que no se acredita el perículo de inmora.

A su vez, advierten que el propio auto reconoce que no hay una prueba de daño inminente, específico o irreversible que justifique la suspensión.

También señalan que el juez, es decir el Consejo de Estado, no realizó un test completo de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y ponderación, pese a que la Jurisprudencia exige el análisis, incluso para la suspensión provisional.

De esta manera, el Gobierno busca evitar que esa corporación no afecte el incremento del 23% que dejó el salario mínimo en Colombia en $2.000.000.

El Gobierno pretende que el alto tribunal reevalúe la decisión y permita que el decreto continúe su curso mientras se estudia de fondo su legalidad.