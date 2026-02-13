La Cruz Roja Antioquia abrió hoy su campaña de recolección de ayudas humanitarias

Medellín

La Cruz Roja abrió su campaña “Solidaridad por Antioquia” para que los ciudadanos se vinculen mediante sus donaciones, para acompañar a los afectados por las precipitaciones que han generado graves emergencias en nuestro departamento.

Las donaciones en especie se recibirán en su sede central por la entrada de la Avenida Regional o aportes económicos a través del sitio web de la entidad, www.crantioquia.org.co.

El apoyo integral se hará a las familias damnificadas por las recientes emergencias que han afectado a diferentes municipios de Antioquia.

La campaña se abre hoy

Desde hoy la institución pone a disposición su capacidad logística y humana para “recibir y canalizar la solidaridad de los antioqueños, garantizando que los suministros lleguen de manera efectiva a las zonas de mayor vulnerabilidad”, explicó la Cruz Roja seccional Antioquia.

Qué se puede donar

En las instalaciones de esta institución se pueden donar kits de aseo con jabón de cuerpo, crema dental, cepillos de dientes para adultos y niños, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, jabón de ropa y máquinas de afeitar.

Los paquetes alimentarios que constan de arroz, aceite, granos como fríjoles, lentejas, panela, bocadillo de guayaba, café, chocolate, azúcar, sal y enlatados abrefácil.

Para las mascotas se requiere alimento concentrado para perros y gatos.

Las ayudas se recibirán en la sede central de la Cruz Roja Antioquia ubicada en la Carrera 50 # 25 – 249, en el ingreso de la Avenida Regional.

El horario de atención es de lunes a domingo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Las personas que deseen aportar recursos económicos lo pueden hacer por medio de transferencias en la página web de la entidad y con esos aportes económicos permiten a la institución adquirir suministros específicos según la evolución de la emergencia.

También se dispuso de la Cuenta de Ahorros Bancolombia 10015000846.

Solicitud a la ciudadanía

Le están pidiendo a los ciudadanos que se ciñan al listado de elementos prioritarios, que sean nuevos y con fecha de vencimiento vigente mínima de seis meses.

Por razones de salubridad, logística y dignidad humana, no se recibirá ropa usada ni medicamentos en este punto de recolección.

Desde la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, agradecieron “de antemano la generosidad de todos los ciudadanos. Su aporte es fundamental para aliviar el sufrimiento humano de quienes hoy lo han perdido todo a causa de los eventos climáticos en nuestro territorio”.